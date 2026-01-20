Başkan Çerçioğlu Nazilli'de çocukları Yarıyıl Karne Şenliği ile buluşturdu - Son Dakika
Başkan Çerçioğlu Nazilli'de çocukları Yarıyıl Karne Şenliği ile buluşturdu

20.01.2026 15:06  Güncelleme: 15:09
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Karne Şenliği, Nazilli'de yoğun katılımla çocuklara eğlenceli aktiviteler sunuyor. Şenlik, sirk şovları, mini diskolar ve çeşitli oyun alanları ile karne sevinci yaşatan etkinlikler ile dolu. Şenlik, yarıyıl tatili boyunca diğer ilçelerde de devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olarak düzenlenen Yarıyıl Karne Şenliği, Nazilli'de renkli etkinlikler ve yoğun katılımla devam ederken, çocuklar karne sevincini doyasıya yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olarak hayata geçirdiği Yarıyıl Karne Şenliği, Nazilli'de coşkuyla devam ediyor. Yarıyıl Karne Şenliği, Nazilli'de de çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Sümer Park Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte çocuklar eğlenceli etkinliklerle tatilin keyfini çıkarıyor. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar karne sevincini doyasıya yaşarken, yarıyıl tatiline neşeyle başladı.

Şenlik programı kapsamında; sirk ve bubble şovları, mini disko, sosis balon atölyesi, yüz boyama etkinlikleri, şişme oyun alanları, tahta bacak, jonglör, palyaço, akrobat ve sahne gösterileri çocuklarla buluşuyor. Etkinlik alanlarında ayrıca miniklere pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Karne Şenliği, yarıyıl tatili boyunca Aydın'ın farklı ilçelerinde çocuklarla buluşmayı sürdürecek. 21 Ocak Çarşamba gününe kadar 12.00 ile 19.00 saatleri arasında Nazilli'de sürecek şenlik, ardından Söke ve Efeler ilçelerinde çocuklarla buluşacak. Şenlik daha sonra Söke'de 26, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde Cumartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri'nde, Efeler'de ise 29, 30 ve 31 Ocak ile 1 Şubat tarihlerinde Tekstil Park - Fuar Aydın'da devam edecek. Etkinlikler, Efeler ilçesinde 12.00 ile 21.00 saatleri arasında, Söke'de ise 12.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Çocuklarıyla birlikte şenliğe katılan aileler, etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Nazilli, Karne, Yerel, Son Dakika

