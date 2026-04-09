Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Tutuklama
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Tutuklama

09.04.2026 15:40
Osmaniye başta olmak üzere 4 ilde yapılan operasyonda 10 kişi tutuklandı, 50 milyar lira hareketlilik tespit edildi.

(OSMANİYE) - Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Osmaniye, Mardin, Gaziantep ve Bingöl'de eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. "Kupon-80" adı verilen operasyon kapsamında gözaltına alınanların banka hesaplarında yaklaşık 50 milyar liralık finansal hareketlilik bulunduğu bildirildi.

Başsavcılığın koordinesinde Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmalarını tamamladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 49,2 milyar liralık finansal hareketlilik tespit edildi. Suçta kullanılan paraların paravan hesaplar üzerinden yönetildiği belirlendi.

Emniyet güçleri, elde edilen delillerin ardından Osmaniye merkezli olmak üzere Mardin, Gaziantep ve Bingöl illerinde düğmeye bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, "yasa dışı bahis oynatmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler, Osmaniye, Güvenlik, Finans, Yerel, Suç, Son Dakika

Advertisement
