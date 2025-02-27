Yaşar Kemal Anma Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

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Türk ve dünya edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal, aramızdan ayrılışının 10'uncu yılında Celaliye Yaşar Kemal Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Şarkılarla, Türkülerle, Şiirlerle Yaşar Kemal" etkinliğiyle anıldı.

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı ve Eğitimci Bayram Ali Üner'in konuşmacı olarak yer aldığı anma etkinliğinde, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sanatçıları Ercan Sönmez ve Neslinay Çınar türküler seslendirerek etkinliğe eşlik etti.

Katılım yoğun oldu

"Şarkılarla, Türkülerle, Şiirlerle Yaşar Kemal" etkinliğine sanatseverlerin katılımı yoğun olurken, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sanatçıları Ercan Sönmez ve Neslinay Çınar seslendirdikleri türkülerle usta yazar Yaşar Kemal'in edebi mirasını yaşattılar. Anma etkinliğinde Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı ve Eğitimci Bayram Ali Üner, Yaşar Kemal'in eserlerinden ilham alarak seslendirdiği şiirlerle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı ve Eğitimci Bayram Ali Üner'e, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sanatçıları Ercan Sönmez ve Neslinay Çınar'a Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından hediye takdim edildi. - İSTANBUL