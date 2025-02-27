Yaşar Kemal Anma Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yaşar Kemal Anma Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Yaşar Kemal Anma Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Türk edebiyatının önemli ismi Yaşar Kemal, aramızdan ayrılışının 10. yılında, düzenlenen "Şarkılarla, Türkülerle, Şiirlerle Yaşar Kemal" etkinliğiyle anıldı. Etkinlikte sanatçılar tarafından türküler seslendirilirken, Bayram Ali Üner'in şiirleriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıldı.

27.02.2025 12:03  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk ve dünya edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal, aramızdan ayrılışının 10'uncu yılında Celaliye Yaşar Kemal Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Şarkılarla, Türkülerle, Şiirlerle Yaşar Kemal" etkinliğiyle anıldı.

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı ve Eğitimci Bayram Ali Üner'in konuşmacı olarak yer aldığı anma etkinliğinde, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sanatçıları Ercan Sönmez ve Neslinay Çınar türküler seslendirerek etkinliğe eşlik etti.

Katılım yoğun oldu

"Şarkılarla, Türkülerle, Şiirlerle Yaşar Kemal" etkinliğine sanatseverlerin katılımı yoğun olurken, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sanatçıları Ercan Sönmez ve Neslinay Çınar seslendirdikleri türkülerle usta yazar Yaşar Kemal'in edebi mirasını yaşattılar. Anma etkinliğinde Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı ve Eğitimci Bayram Ali Üner, Yaşar Kemal'in eserlerinden ilham alarak seslendirdiği şiirlerle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı ve Eğitimci Bayram Ali Üner'e, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sanatçıları Ercan Sönmez ve Neslinay Çınar'a Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından hediye takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yaşar Kemal, Edebiyat, Eğitim, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşar Kemal Anma Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:44 Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
12:04 MSB, Özgür Özel’in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
17:47 Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
17:20 Sivas’taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor
17:18 Özgür Özel’den Ömer Çelik’e yanıt: TSK mensuplarına saygım sonsuz Özgür Özel'den Ömer Çelik'e yanıt: TSK mensuplarına saygım sonsuz
17:11 Aston Martin, elektrikli araç projesini rafa kaldırdı 170 çalışanının işine son veriyor Aston Martin, elektrikli araç projesini rafa kaldırdı! 170 çalışanının işine son veriyor
17:09 Yüzde 95’i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 13:17:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşar Kemal Anma Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.