Yaşar Üniversitesi, Tire Belediyesi Armoni Bandosu için belgesel hazırladı

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Yaşar Üniversitesinin, Tire'nin 100 yıldır yaşayan bandosu Tire Belediyesi Armoni Bandosu için yaptığı bilimsel ve sanatsal çalışma belgeselleşirken, belgeselin ilk gösterimi bando ve koro konseri eşliğinde yapıldı.

İzmir'in tarihi dokusuyla dikkat çeken ilçesi Tire, sanat ve belgesel gösterimi ile dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yaşar Üniversitesi, Tire Belediyesi iş birliğiyle, 100 yıllık Tire Belediyesi Armoni Bandosu için bilimsel araştırma yaptı. Asırlık derin bir kaynak ve arşiv araştırmasıyla yapılan Yaşar Üniversitesinin bu çalışması, "Yüz Yıllık Seslerin İzinde" adıyla belgeselleşti. Belgeselin ilk gösterimi; Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi SmyrnAcapella Çok Sesli Korosu ve Tire Belediye Bandosunun birlikte konseriyle yapıldı. Tire Belediyesi Kültür Salonundaki program ise yoğun ilgi gördü.

"Türkiye'nin ilk sivil bandosu Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu"

Tire'nin bağımsızlığını, Türk halkının eşsiz mücadelesi ile 4 Eylül 1922'de geri kazandığını belirten Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Ağır bir yenilgiye uğrayan Yunan askerleri, Türk süvarilerinden panik halinde kaçarken, ordu bandolarındaki müzik aletlerini de arkalarında bıraktılar. Zafer kazanımı olan bu müzik aletleri, Ali Başaran ve arkadaşlarının bundan tam 100 yıl önce üstün çabalarıyla, Tire Tarihi Armoni Bandosunun kurulmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyetinin ilk sivil bandosu olma özelliğini taşıyan Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu, bir asırdır milli bayramlarda ve yurt genelindeki etkinliklerde Tire'yi başarıyla temsil ediyor. 1937 yılının ekim ayında Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasının açılışı ve Ege ziyaretleri esnasında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılayan bandomuz, biz Tireliler için her daim gurur kaynağı olmuştur. Göreve geldiğimiz günden bu yana bandomuzun iftihar dolu geçmişinin ve taşıdığı tarihi değerin bilincinde olduk. Yaşar Üniversitesiyle birlikte hayata geçirdiğimiz nitelikli projeler oldu" diye konuştu.

"Derin bir kaynak ve arşiv araştırması yapıldı"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de, "2006 yılında kurucumuz ve ebedi onursal başkanımız Selçuk Yaşar'ın fikriyle oda orkestrası olarak sanat yolculuğuna başlayan orkestramız, yaklaşık 5 yıldır senfoni orkestrası olarak sanatsal faaliyetlerine devam ediyor. Üniversitemizde Tire'nin 100 yıldır yaşayan bandosu için bilimsel ve sanatsal bir araştırma başlatıldı. Derin bir kaynak ve arşiv araştırması yapıldı. Bir belgesel hazırlandı. Belgeselin ilk gösterimini Tire'de düzenlenen bando ve koro konseri ile birlikte gerçekleştirilmesinden çok mutluyuz" dedi.

Öte yandan Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin, Tire'nin kültürel mirası ve doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için yapılan iş birliği kapsamında hazırladığı 'Tire Beşi Bir Yerde' projesi, Altın Pusula Ödülü kazanmıştı. Tire Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi arasındaki iş birliğinin süreceği belirtildi.

Programa ayrıca Tire Belediye Başkan Yardımcıları; Sefa Yıldırım, Gökhan Hızlı, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, ile çok sayıda konuk katıldı. - İZMİR