Yaşar Üniversitesi ve Penn State Abington Kampüsü öğrencileri 'IoT Akıllı Yatak Projesi'ni geliştirdi - Son Dakika
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Yaşar Üniversitesi ve Penn State Abington Kampüsü öğrencileri 'IoT Akıllı Yatak Projesi'ni geliştirdi

Yaşar Üniversitesi ve Penn State Abington Kampüsü öğrencileri \'IoT Akıllı Yatak Projesi\'ni geliştirdi

Yaşar Üniversitesi ve Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden mühendislik ve yazılım mühendisliği öğrencileri, 'IoT Akıllı Yatak Projesi' ile hastanın hareketlerini sensörlerle takip ederek hemşirelere uyarı verecek bir sistem geliştirdi. Proje, Türk ve ABD'li öğrencilerin birlikte çalışmasıyla başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında ayrıca 'Duvar Üstü Hemşire Çağrı Ünitesi' de geliştirildi ve hastanın düşme gibi olumsuz durumlarının önüne geçilecek.

21.03.2024 10:23  Güncelleme: 10:26
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Yaşar Üniversitesi ile Pennsylvania Eyalet Üniversitesine bağlı Penn State Abington Kampüsünden mühendislik ve yazılım mühendisliği öğrencileri 'IoT Akıllı Yatak Projesi'ni geliştirdi. Sistemle yataktaki hastanın hareketleri sensörler tarafından algılanarak hemşirelere uyarı verecek.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Pennsylvania Eyalet Üniversitesinden mühendislik ve yazılım mühendisliği öğrencileri, hastalar için önemli bir buluşa imza attı. Proje kapsamında ABD'li üniversitenin Penn State Abington kampüsünden gelen öğrenciler, 3 gün boyunca Selçuk Yaşar Kampüsü'nde Türk öğrencilerle birlikte proje üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Türk ve ABD'li öğrencilerin oluşturduğu karma gruplar ile IoT Akıllı Yatak Projesi, başarıyla tamamlandı.

Hasta anlık takip edilecek

Proje kapsamında Yaşar Üniversitesi öğrencileriyle ABD'li öğrenciler, 'Duvar Üstü Hemşire Çağrı Ünitesi'ni geliştirdi. Hastanedeki yataklara yerleştirilecek sensörler ile yatan hastanın hareketleri anlık olarak hemşireler tarafından takip edilebilecek. Öte yandan yatağın yanında duvara monte edilecek ayrı bir cihaz, hastane içerisinde hemşire çağrı sistemi olarak kullanılacak. Böylelikle, hastanın kendi başına ayağa kalkması veya yataktan düşmesi gibi olumsuz durumların önüne geçilecek.

Hastalar düşmeyecek

Türk ve ABD'li öğrencilerin yanı sıra projede çok fazla yabancı öğrencinin de emek harcadığını belirten Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Süleyman Ünlütürk, "Akıllı yatak projesinde iki üniversitenin yazılım mühendisliği öğrencileri ile yapay zeka kamerası, m5Stack mikroişlemcisi ve çeşitli sensörleri kullanarak hemşire çağrı duvar üstü ünitesi tasarladık. Bu ünite sayesinde hasta hareket ettiğinde ve yataktan çıktığında hemşireleri uyaran izleme sistemi kurduk. Hasta yataktan kalkmaya çalıştığında hemşirenin cep telefonuna uyarı mesajı gidecek. Hemşire ise çağrıyı alır almaz hastanın bulunduğu odaya gelebilecek. İki farklı ülkeden gelen öğrencilerin, tek bir amaç uğruna, çalışması çok güzel bir his. Zaten birlikte çalışırken bu enerjiyi hepimiz hissettik. Böylesine özel bir projenin ortaya çıkması hepimizi de mutlu etti" dedi.

İnovasyon sınır tanımıyor

Prof. Dr. Joe Oakes'le birlikte çalıştıklarının altını çizen Penn State Abington Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Özden ise inovasyonun, mesafe, kültür ve dil açısından sınır tanımadığını birlikte kanıtladıklarını dile getirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Pennsylvania, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşar Üniversitesi ve Penn State Abington Kampüsü öğrencileri 'IoT Akıllı Yatak Projesi'ni geliştirdi - Son Dakika

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