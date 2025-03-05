Yaşlı Adam 5 Gün Sedyede Bekletildi! - Son Dakika
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Yaşlı Adam 5 Gün Sedyede Bekletildi!

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Ziya Tanrıkulu, Adana'da 5 gün acil travma alanında kırık sedyede bekletildi; oğlu isyan etti.

05.03.2025 13:25
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Yaşlı adamı 5 gün sedyede beklettiler iddiası

Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 74 yaşındaki Ziya Tanrıkulu'nun, 5 gün boyunca kırık bir sedyede Acil Travma Alanı'nda bekletildiği öne sürülürken, oğlu duruma tepki gösterdi

ADANA - Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 74 yaşındaki Ziya Tanrıkulu'nun, 5 gün boyunca kırık bir sedyede Acil Travma Alanı'nda bekletildiği öne sürülürken, oğlu duruma tepki gösterdi.

Adana'da yaşayan Fırat Tanrıkulu, akciğerlerinde su toplanma şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen babasının 5 gün boyunca kırık bir sedyede Acil Travma Alanı'nda bekletildiğini öne sürüp sosyal medyadan isyan etti. Paylaşımının ardından babasının Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini söyleyen Tanrıkulu, durumunun kritik olduğunu, hastaneden şikayetçi olacağını anlattı.

Feke ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki 4 çocuk babası Ziya Tanrıkulu, 26 Şubat'ta akciğerinde su toplanma şikayetiyle Kozan Devlet Hastanesi'nden bin 550 yatak kapasiteli Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İddiaya göre, acilden girişi yapılan Tanrıkulu, yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle Acil Travma Alanı'nda 5 gün bekletildi. Tanrıkulu'nun oğlu Fırat Tanrıkulu, duruma tepki gösterip sosyal medyadan paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından Ziya Tanrıkulu, Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

"Yardımcı olmadılar"

İHA'ya konuşan Fırat Tanrıkulu, "Babam hastaneye sevk edildiğinde bilinci açıktı. Ancak şu anda çok kötü durumda. Orada can pazarı yaşanıyor. Bir an önce yetkililerin bu duruma el atması gerekiyor. Babam kırık bir sedyede bekledi. Yardımcı olmadılar. Ben hastaneden de şikayetçi olacağım" dedi.

Hastane yönetimi ise hastanın beklediğini doğrulayıp tedavisinin Acil Travma Alanı'nda yapıldığını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaşlı Adam 5 Gün Sedyede Bekletildi! - Son Dakika

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