Leyla Atakan Kültür Merkezinde verilen ilk eğitim yaklaşık 2,5 saat sürdü. Eğitimde vatandaşlara akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar ile günlük hayatlarını kolaylaştıracak kadar bilinçli internete erişimleri konusunda soru cevaplı söyleşi gerçekleştirildi. Eğitim sonunda 65 yaş ve üstü bireylere katılım belgesi verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Leyla Atakan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor - Son Dakika

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