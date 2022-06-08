Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor

08.06.2022 11:50
Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş ve üstü bireylere, bilinçli internet kullanıma ilişkin eğitim veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş ve üstü bireylere, bilinçli internet kullanıma ilişkin eğitim veriyor.

Leyla Atakan Kültür Merkezinde verilen ilk eğitim yaklaşık 2,5 saat sürdü. Eğitimde vatandaşlara akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar ile günlük hayatlarını kolaylaştıracak kadar bilinçli internete erişimleri konusunda soru cevaplı söyleşi gerçekleştirildi. Eğitim sonunda 65 yaş ve üstü bireylere katılım belgesi verilecek. - KOCAELİ

Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor
Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor
Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor

YORUMLAR
500
Büyükşehirden ev kadınlarına yangın ve acil durum eğitimi Büyükşehirden ev kadınlarına yangın ve acil durum eğitimi 472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek 472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek
Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Leyla Atakan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
11:44 10 farklı araştırma şirketinin sonuçları değerlendirildi! İki ittifak arasında 1 puan fark var
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
11:34 Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 12:08:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement