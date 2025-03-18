Yaşlı Kadın Tapu Müdürlüğünde Sürünmek Zorunda Kaldı - Son Dakika
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Yaşlı Kadın Tapu Müdürlüğünde Sürünmek Zorunda Kaldı

Yaşlı Kadın Tapu Müdürlüğünde Sürünmek Zorunda Kaldı

Suruç'ta asansör arızası nedeniyle 78 yaşındaki kadın, Tapu Müdürlüğü'ne merdivenlerden sürünerek çıktı.

18.03.2025 18:43
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ikinci kattaki Tapu Müdürlüğüne, yaşlı bir kadının asansör çalışmadığı için sürünerek çıkıp inmesi tepkilere neden oldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kronik hastalıkları bulunan 78 yaşındaki kadın, asansörlerin 4 aydır arızalı olması nedeniyle, işlemlerini tamamlayabilmek için Tapu Müdürlüğünün merdivenlerden sürünerek yukarı çıkıp inmek zorunda kaldı. İddiaya göre, Emine Akbaba, oğlu Murat Akbaba ile birlikte gayrimenkul satış işlemleri için Suruç Tapu Müdürlüğüne gitti. Giriş katta imza vermek isteyen yaşlı kadına, imzanın yukarıda atılması gerektiği söylendi. Annesinin hasta olduğunu ve yukarı çıkamayacağını belirten Murat Akbaba, yetkililerden esneklik göstermelerini istedi ancak iddiaya göre talebi reddedildi. Bunun üzerine yaşlı kadın, çalışmayan asansörler yüzünden merdivenlerden sürünerek çıkıp inmek zorunda kaldı.

Yaşadığı olayın psikolojisini olumsuz etkilediğini söyleyen Murat Akbaba, "Annemin o durumundan dolayı psikolojik olarak iyi değilim. Tapu Müdürlüğüne gittim ve annemin yukarı çıkamayacağını, imzasını aşağıda almalarını söyledim. Kendilerinde öyle bir emir olmadığını belirterek, 'annenizi yukarı getirmek zorundasınız' dediler. Tabi üzülerek söylüyorum, 80 yaşındaki kadın, kronik hastalıkları var. Astım var, yürüyemiyor, tuvalete bile neredeyse biz götürüyoruz. O anda annemin durumu, merdivenlerden sürünerek indi" dedi.

Asansörün çalışmadığını söyleyen Murat Akbaba, "Asansöre yöneldim, baktım bizim hanım eski sistemle bir tane mandal takmışlar, asansörü devre dışı bırakmışlar, yani çalışmıyor. Sorduğumda asansörün en az 4 aydır çalışmadığını söylediler. Mağduriyetimizi dile getirmek istiyoruz. Çok üzgünüm, psikolojik olarak da iyi değilim" diye konuştu.

Aynı katta Maliye ve Nüfus Müdürlüğünün de olduğu, her gün çok sayıda yaşlı ya da hasta vatandaşın merdivenleri çıkmak zorunda kaldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Yerel, Yaşam, Suruç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlı Kadın Tapu Müdürlüğünde Sürünmek Zorunda Kaldı - Son Dakika

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