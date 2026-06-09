Yaşlı Öğrenciler Mezuniyet Sevinci Yaşadı - Son Dakika
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Yaşlı Öğrenciler Mezuniyet Sevinci Yaşadı

Yaşlı Öğrenciler Mezuniyet Sevinci Yaşadı
09.06.2026 10:50
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52 ve 53 yaşındaki iki arkadaş, hayallerini gerçekleştirerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden mezun oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde yaşlarıyla dikkat çeken 52 yaşındaki Murat Öztürk ile 53 yaşındaki Halil İbrahim Taşkın, ilerleyen yaşlarına rağmen üniversite eğitimlerini tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı. Yarım kalan hayallerinin peşinden giden iki arkadaş, gençlere de örnek oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezuniyet töreninde ise yaşlarıyla dikkat çeken iki isim ise ön plana çıktı. 52 yaşındaki esnaf Murat Öztürk ile 53 yaşındaki serbest işçi Halil İbrahim Taşkın, ilerleyen yaşlarına rağmen 4 yıl boyunca üniversite sıralarında eğitim görerek mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Hayallerini gerçekleştirmek için yaşın engel olmadığını gösteren Öztürk ve Taşkın, eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayarak gençlere de örnek oldu. Çevrelerinden sık sık "Bu yaştan sonra okunmaz" sözlerini duyduklarını belirten ikili, bu düşüncelere aldırış etmeden eğitimlerini sürdürdü. Yarım kalan hayallerini tamamladıklarını ifade eden Öztürk ve Taşkın, insanların hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini belirterek, eğitimin yaşının olmadığını söyledi.

"İlk sınıfa girdiğimde hoca sandılar"

Murat Öztürk, 52 yaşında mezun olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Her insanın kendi yaşadığı hayat farklıdır. Bu da benim hayatımın amaçlarımdan biriydi. Gazetecilik bölümünü de isteyerek yazdım. Yarım kalan bir hikayemi tamamlamak için bu yola çıktım ve hayatımda ki keşke dediğim şeyleri azaltmak istedim. Mezun olduğum için çok mutluyum. İlk sınıfa girdiğimde öğrenci arkadaşlarım beni hoca sanmışlardı. Daha sonra ise sıraya oturunca, öğrenci olduğumu anladılar" diye konuştu.

"Fazlasıyla yadırgandık"

Halik İbrahim Taşkın, 53 yaşında gelen mezuniyet sevincinden bahsederken, kanser hastalığına yakalandığını ve buna rağmen okulu bitirdiğini belirtip, "Liseyi dışarıda okuduktan sonra üniversite sınavına girdim. Okulu kazanıp bitirdim çok şükür. Yaşadığımız toplumda fazlasıyla yadırgandık. 'Derse gidip geliyor musun', 'çocuğun yaşındaki kişilerle okuyorsun' tarzında dönüşler almıştım. Hedeflerimin peşinden koştum ve buna da ulaşabildim. İkinci sınıfta okurken de tiroid kanseri olduğumu öğrendim. Buna rağmen öğretim mücadelem devam etti. Ben insanlara hayallerinizin peşinden gitsinler diyorum. Gençlere de örnek olduk" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İbrahim Taşkın, Murat Öztürk, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlı Öğrenciler Mezuniyet Sevinci Yaşadı - Son Dakika

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