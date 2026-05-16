Yaşlı Yolcuya Şoförden Hızlı Müdahale

16.05.2026 09:21
Bursa'da halk otobüsünde fenalaşan yaşlı yolcu, kadın şoförün müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki halk otobüsünde fenalaşan yaşlı yolcu, kadın şoförün hızlı müdahalesi sayesinde hastaneye ulaştırıldı. Yolcuların ve şoförün müdahalesi otobüsün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Alanyurt güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasemin Alıç (40) yönetimindeki 16 M 06012 plakalı İnegöl Özel Halk Otobüsü'nde yolculuk yapan yaklaşık 70 yaşındaki bir vatandaş aniden rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden şoför Yasemin Alıç, bir yandan direksiyon hakimiyetini korurken diğer yandan 112 Acil Servis ekipleriyle iletişime geçti.

Otobüsteki yolculardan yardım isteyen Alıç, fenalaşan yolcunun rahat etmesi için vatandaşları arka tarafa yönlendirdi. Sağlık ekipleriyle sürekli irtibat halinde kalan kadın şoför, yaşlı adamın uzun süre kendine gelmemesi üzerine güzergahını değiştirerek otobüsü İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sürdü.

Hastaneye ulaştığında durumu sağlık ekiplerine bildiren Alıç, baygın vatandaşı sağlık görevlilerine teslim etti. Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından açıklama yapan şoför Yasemin Alıç, "Normal güzergahıma çıktım, Alanyurt köy içine giriş yaptım. Orada ilk durakta yolcu aldım, amca da vardı. Sonra hareket ettim. Bir iki dakika geçmeden amcanın rahatsızlandığını fark ettik. Ondan sonra ben direksiyonda olduğum için yan tarafında duran bir beyefendiden rica ettim yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim, arka tarafa doğru ilerleyin amcanın rahatı için. Sonra hemen şirketi aradım. Ondan sonra şirkete de bilgi verdikten sonra 112'yi aradım. 112'ye söyledim, güzergah üzerindeyim, yolcularım var, benim karşılayın diye sürekli onlarla iletişim halindeydik. Ama amca uyanmadı bayağı bir baygın kaldı. Sonra su filan döktük. Başına bez filan verdim. Ben sürekli hem direksiyona odaklanmak zorundaydım. Hem içerisi çok kalabalıktı. Amcayı da odaklanmak zorundaydım. Yani bir şey oldu diye korktum açıkçası. AVM'ye gelince güzergahı değiştirdim. Direktman acil servise götürdüm. Oradaki yetkililere de bilgi verdim. Uzun süre baygın kaldığını, su döktüğümüzü uyandırmaya çalıştığımızı bu şekil yapmam gerekeni yaptım. Hani herhangi bir kişi olabilirdi. Belki ben de rahatsız olabilirdim. Ailem de olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Amcayı teslim ettikten sonra döndüm tekrar güzergahıma devam ettim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

