Gaziantep'te Yaşlılar İçin Mutlu Bir Merkez - Son Dakika
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Gaziantep'te Yaşlılar İçin Mutlu Bir Merkez

Gaziantep\'te Yaşlılar İçin Mutlu Bir Merkez
02.08.2025 12:43  Güncelleme: 13:00
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Gaziantep'te yaşlıların sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerine katkı sunulması amacıyla kurulan merkezde yaşlılar adeta ikinci baharını yaşıyor.

Gaziantep'te yaşlıların sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerine katkı sunulması amacıyla kurulan merkezde yaşlılar adeta ikinci baharını yaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasan Celal Güzel Millet Bahçesinin içine kurulan Yaşlı Koordinasyon Merkezi, yaşlıları okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim öğrenme, satranç, zeka oyunları, müzik, resim ve spor kursları gibi aktivite dolu kurslarda bir araya getirerek sosyal hayata bağlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Moral Evi, Aktif Yaşam Merkezi ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi gibi merkezleriyle 65 yaş üstü kişilerin daha sağlıklı, üretken ve yaşama sevinciyle dolu bir yaşlılık süreci geçirmelerine imkan sağlıyor.

Sağlıklı, keyif ve huzur dolu vakit geçiriyorlar

Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Yaşlı Koordinasyon Merkezi, yaşlılara Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere müzik, spor, okuma-yazma ve el sanatları eğitimlerden günlük bakım ve psiko-sosyal desteğe kadar pek çok alanda hizmet veriyor.

Belediyeye ait araçlarla sabah saatlerinde tek tek evlerinden alınarak merkeze getirilen 65 yaş üstü vatandaşların, merkezde vakit geçirmeleri sağlanıyor. 65 yaş üzeri vatandaşların daha kaliteli, huzurlu ve aktif yaşlanabileceklerine dair hizmetlerin verildiği merkezde yaşlılar, sağlıklı, keyif ve huzur dolu vakit geçiriyor.

Merkezde alanında uzman kişiler öncülüğünde uygun fiziki şartlar ve renkli sosyal aktivitelerle vakit geçiren yaşlılar, spor, egzersiz ve yürüyüş yaparak güne zinde başlıyor. Yaşlıların el ve vücut kaslarının gelişimi için el sanatıyla uğraşmaları sağlanırken, yaşlılardan kimileri Kur'an-ı Kerim, okuma-yazma ve müzik kurslarına katılırken, kimileri de merkezdeki diğer kurslarda düzenlenen etkinliklere katılıyor.

Merkezden ayrılmak istemiyorlar

Yaşlıların aktif, mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir yaşlılık dönemi geçirmelerinin amaçlandığı merkezden oldukça memnun kalan yaşlılar, merkezden ayrılmak istemiyor. Yaşlıların düzenli olarak bir araya gelerek, güzel vakit geçirdikleri bir mekan haline gelen merkezdeki görevliler ile yaşlılar arasında oluşan dostluk ise takdir topluyor. Moral Evi'nde yaşlıların ömürleri boyunca biriktirdikleri hatıraların unutulmasını engellemek amacıyla eğlenceli terapi yöntemleriyle sosyal yaşamdaki aktivitelerini dolu tutmak için kurulan ahşap boyama atölyesinde ise alzheimer hastalarının hünerli elleriyle yaptıkları ürünler ise büyük beğeni topluyor. Merkezde yaşlı çınarlara spor ve beden eğitimi veren eğitmen Gül Beyza Olgun, Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nin, yaşlıların huzur ne neşe bulduğu, mutlu olduğu, moral depoladıkları ve aynı zamanda keyif dolu vakit geçirdikleri bir merkez olduğunu belirtti.

Yaşlı vatandaşların daha konforlu ve mutlu yaşamaları için gayret gösterdiklerini vurgulayan Olgun, yaşlılara okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, satranç, zeka oyunları, müzik, resim ve spor gibi alanlarda hizmet verdiklerini söyledi.

"Yaşlılarımız merkezde dolu dolu vakit geçiriyorlar"

Yaşlıların huzurunu, mutluluğunu ve motivasyonunu artırmak için çabaladıklarını ifade eden Olgun, "Merkezimizde çeşitli kurslarımız bulunmaktadır. Müzik, spor, akıl ve zeka oyunları, okuma-yazma ve Kur'an-ı Kerim kurslarımız bulunmaktadır. Yaşlılarımız güzel zaman geçirmek, sosyalleşmek, arkadaş edinmek ve evde yalnız kalmamak için merkezimize geliyorlar ve merkezimizde zaman geçiriyorlar. Merkezde gayet güzel arkadaşlıklar edindiler, kurslarımızdan faydalanıyorlar. Okuma-yazma bilmeyen teyzelerimiz okuma-yazma öğreniyorlar. Çeşitli hastalıkları olan teyzelerimiz ve amcalarımızda sporla hastalıklarını atlatıyorlar. Evde rahat hareket edebilmeleri, yardım almadan merdivenleri daha rahat çıkabilmeleri için burada çeşitli egzersizler yapıyorlar. Müzik dersiyle kafa dağıtıyorlar ve kendilerini keşfediyorlar. Akıl, zeka oyunları ile çağımızın hastalığı alzaymır önleniyor. Yaşlılarımız merkezde dolu dolu vakit geçiriyorlar" dedi.

Yaşlılar kurslarda hastalıklarını unutuyor

Merkeze eşiyle birlikte düzenli olarak gelen Nesrin Akkuş, kanser hastası olduğunu ve merkezdeki kursların kendisine psikolojik anlamda çok fayda sağladığını anlatarak, "Arkadaşım bana bu merkezi tavsiye etti. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine bu merkeze geldim. Eşim kol hareketleri bile yapamıyordu. Elini başına bile kaldıramıyordu. Allah arkadaşımdan ve belediyemizden razı olsun. Eşim bu merkeze geldi spor ve egzersiz yaptı. Burası eşime ve bana terapi gibi geldi. Biz, burada huzur buluyoruz. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Merkezi çok beğendiklerini, merkezde sağlıklı, keyifli ve huzur dolu vakit geçirdiklerini belirten Cemil Ciğerli de, "Merkezde Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz. Yeni yeni dostluklar ve arkadaşlar ediniyoruz. Onlarla diyalog kuruyoruz. Zeka oyunları oynuyoruz. Spor yapıyoruz. Merkezdeki her aktiviteden memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Yaşlılar İçin Mutlu Bir Merkez - Son Dakika

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