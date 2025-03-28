Yaşlılar Haftası\'nda Moral Ziyareti

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Ulusal Yaşlılar Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Pazaryeri ilçesinde bulunan Yaşlılar Evi sakinleri, sağlık çalışanlarının ziyaretiyle moral depoladı. Pazaryeri Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Erim Berkim Eker, Ebe Melike Nur Dursun ve Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Özkarlı, yaşlı bireyleri ziyaret ederek yalnız olmadıklarını hissettirdi. Ziyaret sırasında, yaşlı sağlığına dair fiziksel aktivitenin önemi, sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesini artırıcı öneriler konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Yaşlılar, kendilerini hatırlayan sağlık ekiplerine teşekkür ederken, bu tür ziyaretlerin sık sık tekrarlanmasını istediklerini belirtti.

"Bize değer verildiğini hissettik" diyen huzurevi sakinleri, sağlık çalışanlarıyla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Etkinlik, sıcak ve samimi anlara sahne olurken, yaşlıların moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi hedefledi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yaşlı bireylere yönelik destekleyici etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - BİLECİK