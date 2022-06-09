Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi

09.06.2022 12:29
Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri, Şef Namık Kemal Bilgin eşliğinde birbirinden güzel parçalar seslendirerek doyasıya eğlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri, Şef Namık Kemal Bilgin eşliğinde birbirinden güzel parçalar seslendirerek doyasıya eğlendi. Vatandaşların da ilgiyle izlediği ve alkışlarla desteklediği yaşlıların mini konser tadındaki eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

Kentte başarılı ve örnek yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliğinin de en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediyesi'nin, yaşlı vatandaşlar için önemli bir hizmeti olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi faaliyetlerini sürdürürken merkez sakinleri de eğlenceli aktivitelere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin eşliğinde, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi. Tarihi Kayseri Kalesi surları önünde Namık Kemal Bilgin ile birlikte birbirinden güzel parçalar seslendiren ulu çınarlar, eğlenerek stres atarken vatandaşlara da mini konser tadında bir eğlence yaşattı.

Cumhuriyet Meydanı çevresinde bulunan vatandaşlarında ilgiyle izlediği ve alkışlarla eşlik ettiği renkli etkinlikte, gençler ve yaşlılar müzik eşliğinde birlikte eğlendi. Verilen konser, keyifli ve renkli mini konseri vatandaşların beğenisini topladı. - KAYSERİ

Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi
Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi
Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi
Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi
Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi

YORUMLAR
500
Kayseri polisi çalıntı Porsche yakaladı Kayseri polisi çalıntı Porsche yakaladı Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Mustafa Kumlu, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:24 Hollanda'da büyük devrim! Futbolun kuralları tamamen değişiyor
12:20 Manzarayı çeken vatandaş, yıldırım düşme anını kaydetti!
12:14 Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayı hakkında İl Milli Eğitim'den açıklama: Kurul sonrası nihai karar çıkacak
12:05 Merve Boluğur, yeni kariyerinin ilk adımını attı! Yayınladığı şarkı sevenlerini ikiye böldü
11:55 Alparslan Kuytul "Savcı ve hakimleri hedef gösterme" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
11:52 Lyon'dan gündem olacak adım! 53 milyon euroya transfer edip, bedavaya geri aldılar
11:34 Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız?
11:27 Cem Uzan çok iddialı: 2023'te yapılacak seçimde adayım, beni izleyenler teveccüh gösterirse Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağım
11:25 Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu
10:50 Ekvador Dünya Kupası'ndan men edilebilir! Yerine gidecek takım İtalya olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 12:35:45. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement