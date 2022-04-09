Yaşlılar uykuya, çocuklar havuza daldı - Son Dakika
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Yaşlılar uykuya, çocuklar havuza daldı

09.04.2022 14:00

-Yaşlılar uykuya, çocuklar havuza daldı -Güneşi gören çocuklar süs havuzuna atladı -Afyonkarahisar'da sıcaklıklar 20 dereyi bulunca soluğu süs havuzunda aldılar Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının 20 dereceye çıkmasıyla birlikte çocuklar kendilerini süs havuzlarına atarak serinlemeye çalıştı.

-Yaşlılar uykuya, çocuklar havuza daldı

-Güneşi gören çocuklar süs havuzuna atladı

-Afyonkarahisar'da sıcaklıklar 20 dereyi bulunca soluğu süs havuzunda aldılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının 20 dereceye çıkmasıyla birlikte çocuklar kendilerini süs havuzlarına atarak serinlemeye çalıştı. Öte yandan havuz başında güneşlenen yaşlı bir vatandaş ise sıcak havada uyumayı tercih etti.

Afyonkarahisar'da Aralık ayından bu yana çoğunlukla sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları ilkbaharın gelmesiyle birlikte yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının 20 dereceyi bulduğu kent merkezinde bulunan süs havuzunda çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı. Anıtpark'taki süs havuzuna kendini atan çocuklar hem yüzdü hem de güneşlendi.

Öte yandan, orucunda etkisiyle güneşin altında kendinden geçen bir yaşlı vatandaş ise çocukların bu eğlencesinden habersin bankta uyuyarak güneşlendi.

Yaşlılar uykuya, çocuklar havuza daldı
Yaşlılar uykuya, çocuklar havuza daldı
Yaşlılar uykuya, çocuklar havuza daldı
Yaşlılar uykuya, çocuklar havuza daldı

YORUMLAR
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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşlılar uykuya, çocuklar havuza daldı - Son Dakika


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