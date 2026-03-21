Yaşlılara Bayram Ziyareti

Samsun'da Ramazan Bayramı'nın 1. gününde, 80 yaş ve üzeri yalnız yaşayan yaşlılar "Tek Başına Değil, Çok Başına Bayram" temasıyla ziyaret edildi.

Samsun Valiliği, kaymakamlıklar ile Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, ilçe sosyal hizmet merkezleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, büyüklerin bayramı kutlanarak onların yalnız olmadıkları hissettirildi. Ziyaretlerde birlik, beraberlik ve vefa duygusu ön plana çıkarılırken, yaşlı bireylerle yakından ilgilenilerek bayramın manevi atmosferi birlikte paylaşıldı. Toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan bu anlamlı çalışma ile bayramın sevgi, dayanışma ve paylaşma ruhu bir kez daha güçlü şekilde yaşatıldı. - SAMSUN