Yaşlılara Vefa: Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yaşlılara Vefa: Fidan Dikimi Etkinliği

Yaşlılara Vefa: Fidan Dikimi Etkinliği

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları, Dünya Yaşlılar Günü'nde Darülaceze'yi ziyaret ederek fidan dikti.

02.10.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Darülaceze'yi ziyaret ederek, yaşlılara ithafen Hatıra Ormanı'na fidan dikimi gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Darülaceze'de yaşayan yaşlıları ziyaret ederek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Ziyarete AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar ve İl yönetimi katıldı. Darülaceze Başkanı Esra Ceceli de ziyarette yer alarak, bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplumda farkındalık oluşturma ve dayanışma bilincini güçlendirme açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Ziyaret sırasında yaşlılarla samimi anlar paylaşan heyet, onların hatıralarını dinleyerek anlamlı sohbetlerde bulundu. Yaşlıların hayat tecrübelerinin topluma ışık tutacağını belirten Saliha Demirer, bu tür etkinliklerin yaşlılara olan vefa borcunu hatırlattığını vurguladı.

Etkinlik çerçevesinde, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları tarafından yaşlıların isimlerine ithafen Hatıra Ormanı'na fidan dikildi. Fidanlar, yaşlılarımızın hatıralarını yaşatmak ve onlara kalıcı bir miras bırakmak amacıyla dikilirken, isimleriyle hazırlanan fidan belgeleri de kendilerine hediye edildi. Bu anlamlı jest, yaşlılara duyulan saygı ve sevginin en güzel ifadesi olarak kabul gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Darülaceze, istanbul, Politika, Etkinlik, AK Parti, Çevre, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlılara Vefa: Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:34 AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 20:20:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlılara Vefa: Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement