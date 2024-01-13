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Yaşlılık Aylığı ile Geçinen Bir Çift, Suyun Tonunun 10 Lira Olmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yaşlılık Aylığı ile Geçinen Bir Çift, Suyun Tonunun 10 Lira Olmasına Tepki Gösterdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşlılık aylığı ile geçinen Mehmet ve Cennet Arslantaş çifti, suyun tonunun 10 lira olmasına tepki gösterdi. Mehmet Arslantaş, suyun tonunun 10 lira olmasının haksızlık olduğunu belirterek, evlerinin yüksek yerde olduğunu ve hava parası ödediklerini söyledi. Cennet Arslantaş ise yaşlılık maaşının yetersiz olduğunu ve geçimlerini zor sağladıklarını ifade etti.

13.01.2024 - 12:04,  Güncelleme: 12:05
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşlılık aylığı ile geçinen Mehmet Arslantaş, suyun tonunun 10 lira olmasına tepki gösterdi. Arslantaş, "Zaten bunun 2 tonu, bir tonu hava parası. Ev yüksek yerde, engin yerde olanlar hava görmüyor. Benim gibi kaç tane ev var burada hep hava parası ödüyoruz biz. Dünya'nın neresinde var bu 10 lira ton" dedi. Cennet Arslantaş ise "65'lik maaşı var o da elin görüyor cebin görmüyor işte böyle" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yoğunoluk köyünde yaşayan Mehmet ve Cennet Arslantaş çifti, yaşlılık maaşı ile geçiniyor. Yaz aylarında çoğu zaman su kesintileri çektiklerini ifade eden Mehmet Arslantaş, suyun tonunun 10 lira olmasına tepki gösterdi.

"MAAŞI ELİN GÖRÜYOR, CEBİN GÖRMÜYOR"

Mehmet Arslantaş, şunları söyledi:

"Bu susuzluk bizim dünyada görülmemiş bir hikmete döndü. Suyun tonu 10 lira, 10 lira olduğuna da acımıyorum susuzluk çok kötü bir şey. Aldığımız bir 65'lik maaş hangi derdimize süreceğimizi ben de şaşırdım. Dinamo ile evimin önünde kuyu var, o kuyu kurudu. Kuyu kuruduktan sonra tanker ile getiriyorum oraya döküyorum ondan sonra dinamo ile enerjiye çekiyorum. Zaten bunun 2 tonu, bir tonu hava parası. Ev yüksek yerde, engin yerde olanlar hava görmüyor. Benim gibi kaç tane ev var burada hep hava parası ödüyoruz biz. Dünyanın neresinde var bu 10 lira ton. Suyun tonu 10 liradan su parası ödüyoruz."

Cennet Arslantaş ise "Su yazın hiç yoktu, yoktu. Haftada bir kez ya geliyor ya gelmiyor. Şu an iyi şimdi kullanıyoruz suyumuz var akıyor. Dün geldi yoktu, 2-3 günden beri yoktu. Şu dağın başında bizim başka bir gelirimiz yok. Şurada 3 tavuğumuzla 1 ineğimiz var. Onu da besleme diyor çocuklar. Ben anjiyo oldum kalpten. 65'lik maaşı var o da elin görüyor cebin görmüyor işte böyle. Malımız olmasa yetmez. İneğimizin sütünü satıyoruz. İşte veriyoruz 3-5 kuruşa idare ediyoruz. Yem çok pahalı o aşırı" dedi.

Yaşlılık Aylığı ile Geçinen Bir Çift, Suyun Tonunun 10 Lira Olmasına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Yaşlılık Aylığı ile Geçinen Bir Çift, Suyun Tonunun 10 Lira Olmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlılık Aylığı ile Geçinen Bir Çift, Suyun Tonunun 10 Lira Olmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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