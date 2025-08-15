Yaşlılık Çalıştayı Kayseri\'de Gerçekleştirildi

2025 'Aile Yılı' kapsamında; ailenin kökeni olan yaşlılarımız ve Kayseri özelinde yaşlılık olgusunun ele alındığı, II. Yaşlılık Şurası'na hazırlık niteliği taşıyan 'Yaşlılık Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki programa Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, il protokolü, üniversite temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır; yaşlı bireylerin toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Yaşlılık, hayatın en değerli dönemlerinden biridir. Bu dönem; sabrın, emeğin ve sevginin olgunlaştığı, hayat tecrübelerinin bizlere ışık tuttuğu bir evredir. Bizler, büyüklerimizi yalnızca geçmişin tanıkları olarak değil, yarınlarımızın rehberleri olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında; yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye, bilgi ve birikimlerini gelecek nesillere aktarmaya yönelik fikir, öneri ve projeler ele alındı. Ortaya çıkan sonuçların, II. Yaşlılık Şurası'na katkı sunması hedefleniyor. - KAYSERİ