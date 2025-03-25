Yatağa Mahkum Genç Kadın Yardım Bekliyor

Yatağa bağımlı genç kadının dramı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yatağa mahkum yaşayan 24 yaşındaki genç kadın, kendine uzanacak bir yardım elini bekliyor.

24 yaşındaki Ayşenur Yiğit, 2017 yılında 17 yaşındayken bir evlilik yaşadı. Bu evlilikten bir kız çocuğu oldu. Kısa süren evliliğin sonunda eşinden ayrılan genç kadın, 2019 yılında Trabzon Fatih Devlet Hastanesinde işçi olarak çalışmaya başladı. İşe başlayalı 8 ay olan Yiğit, arkadaşının otomobili ile işe giderken geçirdikleri kaza sonrası ağır yaralandı. Trabzon Farabi Devlet Hastanesi'nde 2 ay, Samsun Eğitim ve Araştırma ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1 yıl tedavi gördü. Yatalak olan genç kadına Samsun'un Bafra ilçesinde annesi tarafından bakılıyor.

Eşinden ayrı olan anne Hatice Yiğit (54), oğlu ve 7 yaşındaki torunu ile birlikte 4 yıldır hareketsiz bir vaziyette yatağa bağımlı olarak yaşam mücadelesi veren kızıyla yaşıyor. Tek geliri aldığı 10 bin lira bakım parası olan anne Hatice Yiğit, kızının iyileşmesi için bir umut ışığı bekliyor.

"Hastam, torunum ve oğlumla beraber yaşam mücadelesi veriyoruz"

Anne Hatice Yiğit, "Kızım Trabzon'da hastanede çalışıyordu. Arkadaşının aracı ile işe giderken kaza yaptılar. O anda nabzı durdu ve beyne oksijen gitmeyince bu hale geldi. 2 ay Trabzon Farabi Devlet Hastanesi'nde kaldı. Oradan Samsun'a getirdik. Araştırma ve fakülte hastanelerinde 1 yıl süren tedavinin ardından eve aldık. Ona oğlumla ben bakıyorum. Kazadan sonra ona 36 ay rapor almıştık. Hastane çıkışını verdikten sonra sigortası, bütün güvenceleri raporları iptal oldu. Bütün malzemelerini parayla almaya çalışıyoruz. Bu halde 4 yıldır mücadele ediyoruz. Kızım 7 yıl önce evlenmişti. Kazadan önce ayrılmıştı. Şu anda 7 yaşında bir kız torunum var. Ona da ben bakıyorum. Şu anda 10 bin lira bakım parası alıyorum. Başka bir gelirim yok. Evim kira. Kızımın belki bir çaresi vardır. Hastam, torunum ve oğlumla beraber yaşam mücadelesi veriyoruz. Bize uzanacak yardım elini bekliyoruz" dedi.