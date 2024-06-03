Yatağan Belediyesi ile Nisyros Belediyesi arasında Kardeşkentlik ön protokolü imzalandı

Yerel

Yunanistan'ın Ege'deki en küçük yerleşim adalarından ve aynı zamanda volkanik adası olan Nisyros Belediyesi ile Yatağan Belediyesi arasında Kardeşkentlik ön protokolü imzalandı.

Muğla'nın Yatağan Belediyesi ile 2014 yılında Yunanistan'ın Nisyros Belediyesi arasında kardeşkent olmak için çalışma başlatılmış. Her iki ülkede 2014 yılından sonra yaşayan olaylar ve araya pandeminin girmesi askıya alınan Kardeşkent çalışmaları 31 Mart seçimleri sonrası tekrar başladı.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, 2014 yılında başlatılan kardeşkent çalışmalarının tekrar hayata geçirilmesi ve ön protokole çevrilmesi için Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos'u Yatağan'a davet etti. Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos, eşi Kaliopi, danışmanı Samis Paizanoglu ve eşi yapılan davet sonrası Yatağan'a geldiler.

Yatağan Belediyesinde bir araya gelen Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos ve Yatağan Belediye Başkanı Mesut Mesut Günay, ön protokol imzalayarak imzalanan protokolü Meclislerine sunacaklar.

Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos, "2014 yılında rahmetli Haşmet Başkan ile başlamıştık kardeşşehir çalışmalarına. Büyük bir adım atmıştık. Bir noktaya kadar geldik, bütün anlaşmaları hazırladık meclisten geçirmek üzere. Fakat ardından birçok olay yaşandı. Siyasi, pandemi gibi. Ama şimdi Mesut Başkan ile ileriye götürmek için tekrar bir araya geldik. Bugün yapacağımız çok büyük bir örnek olabilir. Biz meclisten geçireceğiz. Yatağan da aynı yapacak. Bu yapacağımız kardeşkent protokolünü diğer bütün Ege kıyısındaki belediyeler örnek olarak alsın. Bu çok önemli. Halkları birleştirir, işbirliğini büyütür. Gelecek için de bir ışık olacak" dedi.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, "Bir denizin iki yakası olan iki kardeş halkın birlikte olması ve bu barış çubuğunun buradan yakılmış olması biçe ayrıca mutluluk verir. Geçmiş dönem Belediye Başkanımız rahmetli Hasan Haşmet Işık Başkanımızın başlattığı ama süre içeresinde yarım kalan bu durumu Tarcan Oğuz Bey'in de katkıları ile birlikte bu ilişkiyi ileriye taşıyacağız. Gerek sosyal alanda, gerek turizm alanında gerekse ticari alanda örnek teşkil edecek bir protokol ile ilk ön damını atmış bulunmaktayız. İlerleyen zamanda bu ilişkilerimizi geliştirerek diğer ilçe belediyelerimize örnek olmasını temenni ediyoruz. Biz birkaç gün önce Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras Bey'i ziyaret ettik. Ahmet Aras Başkanımız da bu konuda çok olumlu baktı bu ilişkilere. 7 Temmuz'da Ahmet Aras Başkanımız ile birlikte biz de heyet olarak Nisyros'u ziyaret edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Durmuş Ali Öztürk, "Ege denizinin bir barış denizi olması Ege'nin iki yakasının bir araya gelmesi konusunda taşın altına ellerini koydukları için. Bu konuda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın sonsuz desteği var. Çok olumlu bir gelişme. Ama geçmişi de unutmamak lazım. Başkanlarımın ikisi de yadetti. Bu projenin başlatıcısı rahmetli Hasan Haşmet Işık başkanımızdır" dedi. - MUĞLA