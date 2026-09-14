Yatağan'da 120 bin ders kitabı yeni eğitim yılı için sıralarda hazır - Son Dakika
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Yatağan'da 120 bin ders kitabı yeni eğitim yılı için sıralarda hazır

Yatağan\'da 120 bin ders kitabı yeni eğitim yılı için sıralarda hazır
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 120 bin ders kitabı öğrencilerin sıralarında hazır hale getirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan, hikaye ve yabancı dil kitaplarının da yer aldığı tüm eğitim kurumlarındaki hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilçeye gönderilen 120 bin ders kitabı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okullara ulaştırılarak öğrencilerin sıralarında hazır hale getirildi.

Öğrencilerin ücretsiz ve eşit şekilde eğitim kaynaklarına ulaşmasını amaçlayan çalışmalar kapsamında yalnızca ders kitapları değil, öğrencilerin okuma kültürünü ve çok yönlü gelişimini destekleyecek farklı eğitim materyalleri de okullarda yerini aldı. Bu kapsamda öğrenciler; hikaye kitapları ve okuma serilerinin yanı sıra Türk dünyasını tanımaya yönelik eserler ile İngilizce ve Almanca hikaye kitaplarından da yararlanabilecek. Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin ders kitaplarının sıralarında hazır olduğunu belirterek ilçedeki tüm eğitim kurumlarında yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını dileyen Bostan, "Öğrenen, okuyan ve üreten nesiller için ilçemizdeki eğitim yolculuğumuz devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Yatağan, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yatağan'da 120 bin ders kitabı yeni eğitim yılı için sıralarda hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yatağan'da 120 bin ders kitabı yeni eğitim yılı için sıralarda hazır - Son Dakika
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