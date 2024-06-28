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Yatağan'da 'Çilek Festivali'

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesinde Yatağan Belediyesi tarafından düzenlenen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği 20'nci Geleneksel Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl ilk defa Bencik Mahallesinde 'Çilek Festivali' düzenlendi.

Türkiye, Avrupa ve Dünya'da birçok uluslararası yarışmada Okçuluk sporunda şampiyon sporcular çıkaran Yatağan'ın Bencik Mahallesinde 2018 yılından bu yana artarak devam eden Çilek üretimi ile 25 aile geçimini sağlıyor. Türkiye'nin birçok noktasına Çilek gönderen Bencik Mahallesinde ilk defa Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan misafirler, üreticiler tarafından sergilenen Çileklerin tadına bakıldı.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, 20 yıldır düzenlenen festival kapsamında ilk defa Çilek tanıtımının yapıldığını belirterek, önümüzdeki yıldan itibaren Bencik Çilek Festivali'ni bağımsız olarak yapacaklarını söyledi. Başkan Gİünay, "Seçimlerden önce dedik ki, 'Biz Yatağan'ı sadece Yatağan'dan ibaret görmüyoruz. Yatağan'ı beldeleriyle, mahalleleriyle bir bütündür' dedi. Bu anlayışımız gereği bu festivali buralara kadar yaydık. Burası öncesinde Dr. Ejder Sözen hocamız sayesinde okçuluğun başkenti oldu. Şimdi bundan sonra Çilek'in de başkenti olacak. Bencik Çileğinin lezzetini, değerini, markalaşmasını arttırmak için elimizden gelen tüm çabayı Yatağan Belediyesi olarak yapacağımızın sözünü şimdiden veriyorum. Önümüzdeki yıldan itibaren bağımsız bir şekilde Bencik Çilek Festivali'ni bağımsız olarak kutlayacağız" dedi.

Festivale katılan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla'nın sadece turizm kenti değil, aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu belirterek, "Muğla bir turizm kenti ama turizm kenti olmasının yanında aynı zamanda çok önemli bir tarım kenti. Bu değeri öne çıkarmak bu değerlerimiz ile ücretim faaliyetlerimizi bizim en büyük hedefimiz ve sorumluluğumuzdur" dedi.