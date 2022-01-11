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Son dakika haber: Yatağan'da ev yangını - Son Dakika

Son dakika haber: Yatağan'da ev yangını

11.01.2022 22:30

Son dakika yerel haberi: Yatağan'da ev yangını Yatağan ilçesinde evde sobadan çıkan yangında evde büyük hasar oluşurken, evde tek başına oturan İsmail Cengiz isimli vatandaşın vücudunda kısmi yanıklar oluştu.

Yatağan'da ev yangını

Yatağan ilçesinde evde sobadan çıkan yangında evde büyük hasar oluşurken, evde tek başına oturan İsmail Cengiz isimli vatandaşın vücudunda kısmi yanıklar oluştu.

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesinde sobadan çıkan kıvılcımlar sonucu evde büyük hasar meydana gelirken, evde tek başına oturan vatandaşın vücudunda yanıklar oluştu.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Turgut Mahallesine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İsmail Cengiz isimli vatandaşın tek başına oturduğu evde sobadan çıktığı öğrenilen yangında evde büyük hasar meydana geldi.

İsmail Cengiz isimli vatandaş alevlere müdahale etmeye çalışırken İlk belirlemelere göre vücudunun el ve yüz bölgesinde kısmi yanıklar oluştu. Yaralı vatandaş 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Son dakika haber: Yatağan'da ev yangını
Son dakika haber: Yatağan'da ev yangını
Son dakika haber: Yatağan'da ev yangını

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Büyükşehir Belediyesi, Yatağan, Muğla, 112, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Yatağan'da ev yangını - Son Dakika


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