Yatağan Belediyesi: Yatağan Millet Bahçesi'nin Valiliğe Devri Sonrasında Kaybeden Yatağan Halkı Oldu

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Yatağan Belediyesi, 2025 yılında belediyeden alınarak Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) devredilen Yatağan Millet Bahçesi'nin bakımsız bırakıldığını öne sürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2020 yılında yapımı tamamlanan ve 2022 yılında işletme hakkı Yatağan Belediyesi'ne verilen Yatağan Millet Bahçesi, 2025 yılında yeniden Muğla Valiliği YİKOB'a devredilmişti.

Yatağan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, devir kararının ardından Millet Bahçesi'nin bakımının yeterince yapılmadığı savunuldu. Açıklamada, güncel fotoğraf ve hava görüntülerinde alanda kurumuş otlar, taşan çöp kutuları ve bakımsız yürüyüş yollarının görüldüğü belirtilerek, belediyenin işletmesinde olduğu dönemde alanın düzenli olarak bakımının yapıldığı ifade edildi.

Yatağan Millet Bahçesi'nin belediyeden alınırken "daha iyi işletileceği ve konseptinin korunacağı" gerekçesinin öne sürüldüğü hatırlatılarak, mevcut tablonun bu gerekçelerle çeliştiği ileri sürüldü. Açıklamada, devir kararının siyasi tartışmaların gölgesinde alındığı savunulurken, ortaya çıkan durumun hizmet eksikliği ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Belediye, Millet Bahçesi'nin yeniden düzenli bakımının yapılması için yetkilileri göreve çağırdı.

Açıklamada, "Bir zamanlar ailelerin huzurla vakit geçirdiği Millet Bahçesi'nin mevcut hali kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor. Koruma amacıyla devralınan bu alanın bakımının neden yapılmadığı sorusunun yanıtlanmasını bekliyoruz. Kaybeden ne yazık ki Yatağan halkı olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Millet Bahçesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2020 yılında AK Partili Mustafa Toksöz'ün başkanlığı döneminde Yatağan'a kazandırılmış ve 2022 yılında işletilmesi için Yatağan Belediyesi'ne devredilmişti. Daha sonra 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Mesut Günay başkan seçilmiş ve Millet Bahçesi için Toksöz tarafından 2 Nisan 2024'te devri ve geri alınması için bakanlığa yazı yazılmıştı.