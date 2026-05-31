Yavru Kedi Ölümden Döndü

31.05.2026 11:37
Trabzon'dan yola çıkan otobüste 3 gün aç kalan yavru kedi, Çorum'da kurtarılarak yeni yuvasına kavuştu.

Trabzon'dan yola çıkan bir otobüsün bagajında 3 gün boyunca aç ve susuz seyahat eden 3 aylık yavru kedi, Çorum'daki bir dinlenme tesisinde fark edilerek ölümden döndü.

Trabzon-Ankara seferini yapan otobüs, mola vermek üzere Çorum Sungurlu'daki dinlenme tesisine yanaştı. Bagaj kapaklarını açan otobüs şoförü Kamuran Kabakçıoğlu, bagajın derinliklerinden gelen cılız bir kedi sesi fark etti. Eşyaların arasına gizlenmiş, henüz 2-3 aylık olduğu tahmin edilen bitkin haldeki yavru kediyi gören şoför, minik kediyi hemen güvenli bir yere çıkardı.

Tesis müdüründen ilk müdahale

Günlerdir aç ve susuz olduğu anlaşılan minik kediye ilk yardım eli dinlenme tesisinin müdürü Hasan Hüseyin Akkaş'tan geldi. Akkaş, bitkin haldeki yavruyu hemen sahiplenerek karnını doyurdu ve ona güvenli bir yuva sağladı.

Minik kediyi sahiplendi

O sırada tesiste bulunan ve duruma şahit olan Oğuz Kaan Karagöz isimli hayvansever genç, minik kedinin durumuna kayıtsız kalamadı. Kedinin henüz çok küçük olduğunu ve bu travmanın ardından dışarıda tek başına hayatta kalamayacağını belirten Karagöz, minik maceracıyı tamamen sahiplenmek istediğini söyledi.

Ankara'da mutlu son

Tesis müdürü Akkaş'ın da onaylamasıyla yavru kedi, kendisini Ankara'daki kalıcı yuvasına götürecek olan yeni sahibi Oğuz Kaan Karagöz'e teslim edildi.

Trabzon'un zorlu yollarında, karanlık bir otobüs bagajında başlayan ve 3 gün süren yaşam mücadelesi; duyarlı şoför, şefkatli tesis müdürü ve genç bir hayvanseverin zincirleme iyiliği sayesinde Ankara'da sıcak bir yuvada, mutlu sonla noktalandı. Minik kedinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

