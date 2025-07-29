Yavru Kedi Üç Şehir Dolaşıp Annesine Kavuştu - Son Dakika
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Yavru Kedi Üç Şehir Dolaşıp Annesine Kavuştu

Yavru Kedi Üç Şehir Dolaşıp Annesine Kavuştu
29.07.2025 10:39
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Tatvan'da bir otomobilin motorundan kurtarılan yavru kedi, üç şehir dolaşarak annesiyle buluştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin motor bölmesine giren yavru kedi, üç şehir dolaştıktan sonra annesine kavuşturuldu.

Tatvan'dan ayrıldıktan yaklaşık 30 kilometre sonra araçtan gelen kedi sesini fark eden ikisi öğretmen üç arkadaş, aracı yol kenarına çekti. Kendi imkanlarıyla kedinin yerini bulmaya çalışan şahıslar, en yakın sanayiye giderek yardım istedi. Aracın kaldırılmasıyla yavru bir kedinin alt bölümdeki boşluklara sıkıştığı tespit edildi. Ustaların dikkatli müdahalesiyle kurtarılan kedi, aracın içine alınarak ekmek ve suyla beslendi.

Programlarına devam etmek zorunda olan üç arkadaş, yavru kediyi doğaya bırakmak yerine onu da yanlarına alarak örnek bir duyarlılık gösterdi. Bitlis, Siirt ve Batman illerindeki programlarını kediyi de yanlarında götürerek tamamlayan arkadaşlar, daha sonra kediyi annesine kavuşturmak için yeniden Tatvan'a döndü.

Geceyi başka bir şehirde geçirmeyi planlayan ancak kedi için rotasını değiştiren ekip, yavruyu araca girdiği düşünülen noktaya götürerek annesiyle buluşturdu. Anne ve yavru kedinin kavuşmasına tanıklık eden üç arkadaş, içleri rahat bir şekilde olay yerinden ayrıldı.

Güroymak ilçesinde öğretmenlik yapan Gülmehmet Yavuz ve Tatvan ilçesinde öğretmenlik yapan Umut Karacar'ın duyarlı davranışı, hayvan sevgisinin ve sorumluluk bilincinin güzel bir örneği olarak hafızalara kazındı.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten öğretmen Gülmehmet Yavuz, yavru kediyi sağ salim şekilde annesine kavuşturdukları için mutlu olduklarını ifade etti. Yavru kedinin aracın alt kısmında sıkıştığını yola çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra seyir halinde iken fark ettiklerini anlatan Yavuz, hemen uygun bir yerde aracı yol kenarına alarak müdahale etmeye çalıştıklarını ancak bireysel çabalarında başarısız olunca sanayiye giderek ustalardan destek aldıklarını belirtti. Ustaların yardımıyla aracın altında sıkışan kediyi yara almadan kurtarmayı başardıklarını kaydeden Yavuz, "Ancak yola devam etmemiz gerekiyordu, saat geç olunca kediyi salmak içimize sinmedi. Yanımıza alıp karnını doyurduktan sonra üç arkadaş olarak başladığımız yolculuğumuza dördüncü arkadaş olarak yavru kediyi de dahil ettik. Bitlis, Siirt ve Batman yolculuğumuz sonrası yavru kedimizi annesine kavuşturmak için programımızda değişikliğe giderek geri dönüş yaptık. Tatvan'a gelip aracın park halinde olduğu yerde kedimizin annesini arayıp bulduk. Yavru kedimizi ve annesini kavuşturduk. Birbirlerine kavuşmalarını görüp çok mutlu olduk. İyi ki de geri dönüp onları kavuşturduk. Bundan sonra artık aracımıza binerken bu ve benzeri durumlar için daha dikkatli olacağız. Yavru kedimiz de çok şanslıydı o kadar yol gitmemize rağmen çok şükür olayı yara almadan atlattı. Kötü başlayan yolculuğumuz güzel sonuçlandığı için mutluyuz" diye konuştu.

Öğretmen Umut Karacar da, anne ve yavru kedinin yeniden kavuşmasına vesile oldukları için mutlu olduklarını ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yavru Kedi Üç Şehir Dolaşıp Annesine Kavuştu - Son Dakika

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