Yavru köpeğe sahip çıkan hayvanseverler - Son Dakika
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Yerel

Yavru köpeğe sahip çıkan hayvanseverler

Yağmurda annesi ölen yavru köpeğe Osmaniye'de hayvanseverler sahip çıkarak tedavi altına aldı.

03.05.2025 20:11
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Annesi ölen yavru köpek sahipsiz kalmadı

OSMANİYE - Osmaniye'de yağmurlu havada annesi ölen yavru köpeğin annesinin başından saatlerce ayrılmaması yürekleri dağladı. Annesini kaybeden yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı.

Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesinde bulunan parkta 1 yavrusu olan köpeğin öldüğünü fark eden vatandaşlar durumu hayvanseverlere bildirdi. Bölgeye gelen Osmaniye Mutlu Kuyruklar Hayvanları Koruma Derneği üyeleri anne ve yavru köpeği alıp veterinere götürdü. Yağmurda kalan anne köpeğin öldüğünü yavrusunun da ölmek üzere olduğunu öğrenen hayvanseverler yavru köpeğe sahip çıktı. Bakım merkezinde tedaviye başlanan yavru köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yağmurun altında ölen annesin başından bir an olsun ayrılmayan yavru köpeğin acı bekleyişi ise yürekleri burktu.

Köpeği ilk bulduklarından yavru köpeğin acısı karşısında çok duygulandıklarını söyleyen Osmaniye Mutlu Kuyruklar Hayvanları Koruma Derneği üyesi Muhammet Elbaş, "Bahsettiğimiz köpek akşam ihbar üzerine parkta ölmüş durumdaydı. Veterinere götürmene rağmen alanda yani bulduğumuz ortamda öldüğünü gördük. Bir tane yavrusu vardı. Yani biraz zor oldu çünkü halen emmeye çalışıyordu, sarılmış, hatta almaya gittiğimizdeki arkadaş orada biraz morali bozuldu baygınlık dahi geçirdi yani. Çünkü bunlar akıllılar olup fikirler olmayan varlıklar. Sizin ne amaçla yaklaştığınızı biliyorlar. Biz o gün orada köpeğin daha fazla videosunu çekebilirdik inanın çekmeye bizim yüreğimiz kaldırmadı. Yani bunun gibi vakaları sık sık karşılaşıyoruz ama bunlar tabii ki biraz sıkıntılı vakalar. Şu an iyi tedavisi devam ediyor soğuk algınlığı var Parvovirus var. Parvovirus geçmek üzere geçtikten sonra aşılar yapılacak. Alana gelen gönüllü arkadaşlar var, sadece bana geliyor. Beni sahiplendi, benim elimden gelip yiyor, bana bakıyor. Anne sandı artık bizi Rabbim ömür verirse biz de elimizden geldiği kadarıyla yaşadığı yere kadar iyi yaşatmaya çalışacağız." Dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yavru köpeğe sahip çıkan hayvanseverler - Son Dakika

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