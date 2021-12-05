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Yavuz depremzedeleri unutmadı - Son Dakika

Yavuz depremzedeleri unutmadı

05.12.2021 10:49
Yavuz depremzedeleri unutmadı

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyeti ile birlikte 19 Kasım 2021 tarihinde Erzurum Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Topcu, Duatepe Çullu,ve Marifet Mahallelerinde depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyeti ile birlikte 19 Kasım 2021 tarihinde Erzurum Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Topcu, Duatepe Çullu,ve Marifet Mahallelerinde depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Topcu, Duatepe Çullu,ve Marifet Mahalle Muhtarlar ile birlikte Köy köy gezen Yavuz depremden zarar gören yapılarda incelemede bulunduktan sonra, depremden etkilenen vatandaşları konteynerlerinde ziyaret ederek hasbihalde bulundu. Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda battaniye vb. Yardım dağıtan Yavuz çocuklara da oyuncaklar dağıtarak sevinçlerini paylaştı.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, "Dayanışma, hem acı günlerde, hem de sevinçli günlerde olmalıdır. Çünkü acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça artar.

Allah bu memlekete böyle afetler bir daha yaşatmasın. Temennimiz ve dileğimiz odur. Bu depremde ve bundan önce ülkemizin çeşitli illerinde yaşanan depremlerde şunu gördük. Aziz Milletimizin Devleti ile bir bütün olduğunu gördük. Bu coğrafyanın manevi iklimi ile yoğrulan insanların devletiyle, milletiyle, halkıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir bütün olduğunu gördük.

Yaraların sarılmasında bu bütünlüğün çok önemli olduğunu gördük. Biliyoruz ki acılar paylaşınca azalır. Sevinçler paylaşınca çoğalır.

"Bu zorlu süreci hep birlikte el ele aşacağız"

Bugün Köprüköy ilçemizde meydana gelen depremden etkilenen Topcu, Duatepe Çullu,ve Marifet Mahallelerinde depremden etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmak, temel ihtiyaçlarını gidermek, onlara bu zor günlerinde destek olmak amacıyla yanlarında olduk. Yavrularımızın gözlerinde ki umutlarına umut olmak için onları kucakladık. Dertleri ile dertlendik. Hasbihal ettik. Büyüklerimizin dularını aldık. Allah bu memlekete, millete ve devlete de zeval vermesin. Allah ülkemizi tüm afet ve felaketlerden korusun İnşallah." dedi. - ERZURUM

Yavuz depremzedeleri unutmadı
Yavuz depremzedeleri unutmadı
Yavuz depremzedeleri unutmadı
Yavuz depremzedeleri unutmadı
Yavuz depremzedeleri unutmadı
Yavuz depremzedeleri unutmadı
Yavuz depremzedeleri unutmadı
Yavuz depremzedeleri unutmadı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Köprüköy, Mevla, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yavuz depremzedeleri unutmadı - Son Dakika


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