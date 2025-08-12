Yavuz Sultan Selim Camii Yeniden Açıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Yolçatı Yavuz Sultan Selim Camii, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde yıkılan Yavuz Sultan Selim Camii, yapımının tamamlanmasının ardından dualar ve tekbirler eşliğinde yeniden cemaatiyle buluştu. Törene Hassa Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Müftüsü Mustafa Kuş, ilçe protokolü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, verdiği vaazda camilerin önemine vurgu yapan İlçe Müftüsü Mustafa Kuş, "Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, gözüm Albayrak arar, kulağım ezan sesi" dedi. Vaazın ardından "Sıla-i Rahimle Bereketlenen Tatil" konulu ilk hutbe irad edilerek Cuma namazı kılındı. Yetkililer, caminin yeniden inşasında emeği geçen hayırseverlere ve çalışmalarından dolayı Yolçatı Yavuz Sultan Selim Camii İmam Hatibi Nureddin Yalçın'a teşekkür etti. - HATAY