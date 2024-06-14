Yavuz Sultan Selim Ortaokulu tiyatro ekibi Bozüyük Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Yavuz Sultan Selim Ortaokulu tiyatro ekibi Bozüyük Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu tiyatro ekibi öğrencileri ve öğretmenleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, öğrencilerle sohbet ederek oyunları hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

14.06.2024 09:44
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Yavuz Sultan Selim Ortaokulu tiyatro ekibi öğrencileri ve öğretmenleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu tiyatro ekibi öğrencileri ve öğretmenleri Önder Gün, Aslı Yıldız ve Ramazan Savaş ile makamında bir süre görüşerek sohbet etti. Öğrenciler Başkan Bakkalcıoğlu'na oynamış oldukları "Naaş'ı Muhteremler" adlı oyun hakkında bilgi verdi. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yavuz Sultan Selim Ortaokulu tiyatro ekibi Bozüyük Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yavuz Sultan Selim Ortaokulu tiyatro ekibi Bozüyük Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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