Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu

23.04.2022 14:10
Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ege Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Yavuzeli ilçesi İmam Hatip Ortaokulu'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programın ikinci bölümü Yavuz Şehit İbrahim Solak İlkokulu'nda devam etti.

Programda, günün anlam ve önemini ifade eden konuşma Şehit İbrahim İlkokulu öğrencilerinden Ayça Türkoğlu tarafından yapıldı. Konuşmanın ardından 23 Nisan ile ilgili öğretmen ve öğrencilerin gösterileri sergilendi. Daha sonrasında ise resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programın sonunda ise Şehit İbrahim Solak İlkokulu'ndan ilçe kaymakamlık binasına kadar "Şenlik Yürüyüşü" yapıldı. Şenlik Yürüyüşüne yol güzergahında bulunan vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. - GAZİANTEP

Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu
Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu
Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu
Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu
Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu

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Ulusal Egemenlik, Gaziantep, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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