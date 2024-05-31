Yaya geçidinden karşıya geçmeye korkan köpeği dakikalarca beklediler - Son Dakika
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Yerel

Yaya geçidinden karşıya geçmeye korkan köpeği dakikalarca beklediler

Alanya'da yaya geçidinden karşıya geçmeye cesaret edemeyen bir köpeğe, 2 vatandaş uzun süre eşlik etti. Köpeği yalnız bırakmayan vatandaşlar, sürücülerin durmasıyla birlikte köpekle birlikte yolun karşısına geçebildi. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada takdir topladı.

31.05.2024 00:31
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Yaya geçidinden karşıya geçmeye korkan köpeği dakikalarca beklediler

Köpeğin korktuğunu gören 2 yaya, kendileri de karşıya geçmedi, uzun süre köpeği bekleyip birlikte geçti

Alanya'da çekingen köpeğe vatandaşların yardımı iç ısıttı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye cesaret edemelen sokak köpeği 2 vatandaşın uzun süre bekleyip eşlik etmesiyle geçebildi. Köpeği yalnız bırakmayıp dakikalarca başında bekleyen 2 vatandaş sürücülerin de durumu fark edip durmalarının ardından köpekle birlikte yolun karşısına geçebildi.O anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentin işlek caddelerinden olan Oba Sahil Yolunda içleri ısıtan bir olay yaşandı. Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir köpek, yoldan araçların geçmesi sebebiyle korku; yürümeye cesaret edemedi. O sırada yaya geçidini kullanan iki vatandaş köpeğin karşıya geçmesi için yardım etmeye çalıştı. İlk denemesinde karşıya geçmekte başarılı olamayan köpeği dakikalarca bekleyen biri kadın 2 kişiyi takip eden köpek yolun karyısına geçmeyi başardı.

Yaşananlar çevredeki bir apartmanda yaşayan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde yolun işlek olmasından dolayı karşıya geçemeyen çekingen köpeğin vatandaşların yanında beklediği anlar yer aldı. Daha sonra karşıya geçmeye çalışan köpeğin bir sonraki denemesinde iki vatandaş ile birlikte karşıdan karşıya geçtiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok kullanıcı tarafından takdir topladı.

Kaynak: İHA

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