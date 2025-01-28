Yaya otomobilin çarpmasıyla yaralandı

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Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu: Feci kaza kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu indirmek için duran iki minibüsün arasından koşarak aniden yola fırlayan yayaya otomobil çarptı. Metrelerce havaya savrulan yaya kazada yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Kazım A.'nın kullandığı 42 CVU 30 Volkswagen marka otomobil kavşağı geçtiği sırada, yolun sağında yolcu indirmek için duran 2 minibüsün arasından aniden yola fırlayan Yunus E. T.'ye çarptı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, Yunus E. T. isimli yaya, aracın kaputuna ve camına çarptıktan sonra metrelerce havaya savrularak refüjdeki çimlerin üzerine düştüğü görüldü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.