Yayladağı\'nda Çok Amaçlı Salon Açıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde inşa edilen hem sosyal hem de kültürel etkinliklerinin yapılacağı çok amaçlı salonun açılışı gerçekleştirildi.

Yayladağı ilçesi Ayışığı Mahallesi'nde, Yayladağı Belediyesi tarafından inşa edilen hem sosyal hem de kültürel etkinliklerinin yapılacağı çok amaçlı salon hizmete açıldı. Yayladağı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çok amaçlı salonun açılış törenine; Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İlçe Kaymakamı Halil Yazıcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mahalleye kazandırılan salonun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, "Yeni çok amaçlı salonumuzun ilçemize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY