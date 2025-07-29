Yaz Aylarında Telefon Isınmasına Dikkat! - Son Dakika
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Yaz Aylarında Telefon Isınmasına Dikkat!

Yaz Aylarında Telefon Isınmasına Dikkat!
29.07.2025 10:37
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Gaziantep'te teknisyen Erhan Demir, yaz sıcağında telefonların ısı sorunlarına karşı uyardı.

Gaziantep'te 8 yıldır telefon tamiri üzerine çalışan Erhan Demir, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte cep telefonlarında aşırı ısınma sorunları yaşayan vatandaşları uyardı.

Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte cep telefonlarında da aşırı ısınma sorunları sıkça yaşanmaya başladı. Telefon tamircileri, özellikle sıcak havalarda şarjda kullanılan telefonların ciddi riskler taşıdığı konusunda vatandaşları uyardı. Gaziantep'te 8 yıldır telefon tamiri üzerine çalışan Erhan Demir, yaz mevsiminde telefon ısınmalarının artmasının başlıca nedenlerini ve alınması gereken önlemleri anlattı.

"Şarjda kullanılan telefon daha hızlı ısınıyor"

Demir, vatandaşların en sık yaptığı hatanın telefonu şarj ederken aynı anda kullanmak olduğunu belirterek, "Telefon şarjdayken oyun oynanması ya da video izlenmesi cihazın normalden çok daha fazla ısınmasına neden oluyor. Özellikle şu günlerde Antep çok sıcak. Şarjda oynanan telefon bu havada çok hızlı bir şekilde ısınıyor ve zarar görebiliyor" dedi.

"Orijinal olmayan şarj aletleri tehlike oluşturuyor"

Telefonun ısınmasına neden olan bir diğer önemli faktörün kalitesiz ve orijinal olmayan şarj aletleri olduğunu vurgulayan Demir, "Vatandaşlarımız genellikle fiyatı daha uygun diye orijinal olmayan şarj aletleri tercih ediyor. Ancak bu durum telefonun içindeki entegre parçalara zarar verebilir. Aşırı ısınma sonucu bu parçalar arızalanabiliyor ve telefon aniden kapanabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Günde bir kez şarj yeterli, klima altında şarj edin"

Demir, telefonların ideal şartlarda günde bir kez şarj edilmesi gerektiğini belirterek, "Telefon çok sık şarja takılmamalı. Oyun oynayan kullanıcılar doğal olarak daha fazla şarja ihtiyaç duyuyor, fakat bu durumda dahi telefonu serin bir ortamda, mümkünse klima altında şarj etmek cihaz sağlığı açısından önemli. Şarj aletlerinden dolayı birkaç kablonun eridiğini gördük. Bu da aslında büyük bir risk. Orijinal olmayan şarj cihazları yalnızca telefona değil, kullanıcıya da zarar verebilir" şeklinde konuştu.

"Şarj işlemi mümkünse serin bir ortamda yapılmalı"

Telefonların ısınmaması için önerilerde bulunan Demir, "Telefon şarjdayken kullanılmamalı, orijinal şarj aletleri tercih edilmeli, şarj işlemi mümkünse serin bir ortamda yapılmalı, gereğinden fazla oyun oynanarak cihaz zorlanmamalı. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde, telefon kullanıcılarının bu basit ama etkili önlemleri dikkate almaları, hem cihaz ömrünü uzatmak hem de güvenliği sağlamak açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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