Bronzlaşmada ilk tercih doğal ürünler

Yaz aylarında vatandaşlar denize girdiklerinde kısa zamanda daha çok bronzlaşmak için kimyasal ürün tercih etmeyenler doğal ürünlere yöneliyor. Kakao ve havuç yağları başlıca bronzlaştırıcı ürünler başında geliyor.

Karadeniz'in önemli tatil yerleşimi Sinop'ta aktarlarda yaz ayı hareketliliği sürüyor. Özellikle kadınların tercih ettiği aktarlarda satılan ve bronzlaşmayı hızlandıran bitkisel yağlar sıklıkla tüketiliyor. Kısa zamanda tenini bronzlaştırmak isteyenler bu bitkisel yağları kullanmayı tercih ediyor. Kakao, havuç, susam, ceviz ve fındık yağları hızlı esmerleşmek isteyenlerin kullandığı ürünlerin başında geliyor.

Aktar Tolga Özgür, tatil kenti Sinop'ta vatandaşların hem denize girmeyi hem de bronzlaşmayı sevdiğini, böylelikle de doğal ürünlerde arayış içinde olduklarını dile getirdi. Özgür, "İnsanlar denize girdiği zaman bronzlaşmayı seviyor. Aktarlarda daha çok bronzlaşma ürünleri satılır, kakao yağı, havuç yağı, susam ceviz fındık yağı bunlar bronzlaşmayı esmerleşmeyi biraz daha hızlandırıyor. Güneş kreminde faktör olayı var, biraz daha güneşten koruma özelliği fazladır. Bitkisel yağların koruma oranı kreme göre daha düşüktür ancak kreme göre bronzlaşmayı daha hızlandırır" diye konuştu.

Cilt bakım ürünleri çok satıyor

Denize girerken görünüşüne önem veren kadınların en yaygın kullandığı cilt bakım ürünlerinin olduğunu söyleyen Özgür, "Bir de genelde aktar ürünlerinde bitkisel yağlarda bayanlarda cilt bakımı için alanlar var. Selülit için, beli bölgesel yağları eritmek için kullanılan yağlar var, bunların satışları artıyor. Bir de malum yazın herkes denize girdiği için kilo verme peşinde. Kilo verdirici hızlandırıcı malzemeler de çok satılıyor. Başlıca ürünlerde çiya tohumu kullanan çok var, açlık otu kullanan var. Bir de özel karışımlarımız, metabolizmayı hızlandıran ürünlerimiz mevcut" dedi. - SİNOP