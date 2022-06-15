Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı yaz Kur'an kursları uygulama esasları çerçevesinde Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi 'nde düzenlenen seminer, Dodurga beldesi Çarşı Camii İmam Hatibi Osman Arslan 'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açış konuşmasını yapan Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez "Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatıdır. Onlarla iletişim kurmak onlara dini ve milli değerlerimizi kazandırmak temel gayemizdir. Çocuklarımız sizlere emanettir." dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yaz Kur'an kursu eğitim seminerleri başladı - Son Dakika

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