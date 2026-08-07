Yaz Kur\'an Kursu Turnuvaları Tamamlandı

Erzurum'da Yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen camiler arası futbol ve voleybol turnuvaları coşkulu bir ödül töreniyle tamamlandı.

Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Aziziye İlçe Müftüsü Osman Gülbe de katıldı.

Dadaşkent Merkez Camii'nde gerçekleşen final programında İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Aziziye İlçe Müftüsü Osman Gülbe, günün anlam ve önemine dair kısa birer konuşma yaparak gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımının önemine değindiler.

Programın sonunda ise dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve hediyeleri, İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Aziziye İlçe Müftüsü Osman Gülbe tarafından takdim edildi. "Hem eğlendiren hem öğreten" bu özel turnuva, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.