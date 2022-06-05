Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bayburt'ta piknik alanları doldu taştı - Son Dakika
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bayburt'ta piknik alanları doldu taştı

05.06.2022 14:25

- Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bayburt'ta piknik alanları doldu taştı Sıcak havanın iyiden iyiye hissedilmeye başlandığı Bayburt'ta vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek piknik alanlarına, parklara akın etti.

- Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bayburt'ta piknik alanları doldu taştı

BAYBURT - Sıcak havanın iyiden iyiye hissedilmeye başlandığı Bayburt'ta vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek piknik alanlarına, parklara akın etti.

Nisan, Mayıs ayında yağan karın ardından Bayburt'ta da yaz mevsimi Haziran ile geldi. Soğuk kış günlerinin geride kaldığı ve havaların ısındığı Bayburt'ta, vatandaşlar piknik alanlarını doldurarak hafta sonlarını geçiriyor. Mangalını, semaverini kapıp Yenişehir parkına gelenler, top oynayarak, salıncakta sallanarak keyifli vakit geçirip, eğleniyorlar. Bayburtluların yanı sıra farklı şehirlerden gelen üniversite öğrencileri ise final sınavlarının bitmesiyle birlikte piknik alanlarını doldurdu. Güzel havayı fırsat bilen çocuklar ise gönüllerince parkta eğlenip su savaşı yaptılar. Aileleriyle birlikte piknik yapmaya gelen minikler ise boncuklarla bileklik, kolye gibi süs eşyaları yaparak, piknik alanındaki kalabalıkta satış yapıp, okul harçlıklarını çıkarıyorlar. Bunun yanı mezuniyetlerine az bir zaman kala açık havada doğum günü kutlayan üniversiteliler, son zamanlarında arkadaşlarıyla vakit geçirerek eğlendiler. Bayburt'a yazın geç gelmesiyle birlikte güneşli havayı görerek ailecek piknik yapmaya gelen Ahmet Arslan isimli vatandaş, "Bugün güzel bir hava vardı, piknik yapmaya geldik. Malum Bayburt'ta 7 ay kış, 5 ay yaz var. Biz de güneşli havayı değerlendirmek için geldik, mangalımızı, semaverimizi yaktık güzel bir gün geçiriyor, çocuklarla birlikte ailecek piknik yapıyoruz" şeklinde konuştu. Final sınavlarının sona ermesiyle birlikte arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya gelen üniversite öğrencisi Nurgül Aslan ise, "Biz Bayburt'ta öğrenciyiz, burada 6-7 ay kış geçiriyoruz. Güneşi gördük, Yenişehir parkına geldik ve Finallerden sonra bu güzel havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bayburt'ta piknik alanları doldu taştı
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bayburt'ta piknik alanları doldu taştı
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bayburt'ta piknik alanları doldu taştı
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bayburt'ta piknik alanları doldu taştı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yenişehir, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bayburt'ta piknik alanları doldu taştı - Son Dakika

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