Yaz meyvesi 'kayısı' hasat sonrası kurutulup kışa hazırlanıyor - Son Dakika
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Yaz meyvesi 'kayısı' hasat sonrası kurutulup kışa hazırlanıyor

18.07.2022 10:01
Yaz meyvesi 'kayısı' hasat sonrası kurutulup kışa hazırlanıyor

Erzincan'da kayısı hasadı sonrasında kurutma yolcuğu başladı.

Erzincan'da kayısı hasadı sonrasında kurutma yolcuğu başladı.

Altın meyve olarak bilinen yaz meyvelerinin gözdesi kayısı hasadının başlamasının ardından kış için kurutulup tatlısı ile tatlı, ekşisi ile hoşaf yapılarak tüketilirken bunların yanı sıra sade olarak da hem yaş hem de kuru olarak tüketilebilir. Erzincan'da bir üretici, Malatya'dan getirdiği tatlı kayısı ile Erzincan'da yetişen ekşi kayısıyı bir arada kuruturken, adeta lezzet buluşması yaşanıyor. Günlük işçilere de gelir kapısı olan kurutma işlemi yaklaşık 30 kadına istihdam kaynağı oluyor. Yaş kayısı 9 ila 12 lira, kuru kayısı ise 40 ila 50 lira arasında satışa sunuluyor. Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden olan 'kasefe' tatlısı için olmazsa olmazların arasında olan kuru kayısı, Ramazan aylarında da sofraların vazgeçilmezi hoşaf için kullanıyor.

Kayısı kurutma işlemini yapan kadın işçiler yapılan işlemin zor olduğunu belirterek, "Yaptığımız iş, hasadından kurutmasına geçen süre oldukça zor. Güneşin altında çalışmak yorucu ama bu üründe hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen organik şifa kaynağı. Bize de gelir kapısı oldu. Pandemi var kıştan beri çalışamıyoruz." dedi.

İki ilin ayrı lezzetlerini bir araya getiren Cem Korkmaz, ise "Malumunuz sezon olarak kayısı sezonumuz. Erzincan'da ekşi dediğimiz mayhoş kayısıları toplayıp burada ki yerel halkın insanlarına bu kayısıları güneşte kurutuyoruz ve aynı zamanda Malatya'dan getirdiğimiz şeker pare dediğimiz tatlı kayısı ile birlikte burada ki güneşte kurutarak hem bölge halkına bir istihdam sağlamış oluyoruz hem de kışın tüketeceğimiz kayısıları hazırlamaya çalışıyoruz. Kurutulduktan sonra satışı, ekşi olan hoşaflık dediğimiz genelde kışın ve Ramazan ayında tüketiliyor, komposto olarak kullanılıyor. Tatlı olan kayısımız da kuru yemiş sektöründe, yöresel ürünlerimizden kasefe dediğimiz tatlımızda kullanılıyor. Burada ki işçiler bu bölgenin kadınları. Günlük yevmiye tarzında çalışıyorlar. Onlar için de bir ekmek kapısı oldu. Tabi ki bizim güneşe ihtiyacımız var. Güneş olursa kuruma süresi kısalıyor. Burada bizim güneşe ihtiyacımız var bunların kuruması için" dedi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz meyvesi 'kayısı' hasat sonrası kurutulup kışa hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaz meyvesi 'kayısı' hasat sonrası kurutulup kışa hazırlanıyor - Son Dakika
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