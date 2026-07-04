Yaz Okulları Erzurum Ekonomisine Can Suyu

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, üniversitelerde düzenlenen yaz okullarının yalnızca eğitim faaliyetleriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda şehir ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Tanfer, yaz okullarının öğrenci hareketliliğini artırarak başta konaklama, yeme-içme, ulaşım ve kırtasiye sektörleri olmak üzere birçok alanda ekonomik canlılık oluşturduğunu söyledi.

"Yaz okulları esnafa can suyu oluyor"

Yaz okullarının yaz aylarında yaşanan ekonomik durgunluğun önüne geçilmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Tanfer, şunları kaydetti: "Devlet ve vakıf üniversitelerinde düzenlenen yaz okulları, geniş bir öğrenci kitlesini şehre çekerek yerel ekonomiye önemli gelir ve katma değer sağlamaktadır. Normal eğitim-öğretim döneminin dışında gerçekleştirilen yaz okulları, öğrenci nüfusunun şehirde kalmasını sağlayarak bölgesel ticareti canlandırmakta ve istihdamı artırmaktadır. Öğrencilerin şehirde kaldığı sürenin uzamasıyla birlikte konaklama, yeme-içme, kırtasiye ve ulaşım sektörlerinde faaliyet gösteren esnafın cirolarında gözle görülür artış yaşanmaktadır."

"Erzurum için önemli bir fırsat"

Erzurum'un iki büyük yükseköğretim kurumuna ev sahipliği yaptığını hatırlatan Tanfer, Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nin yaz okulu uygulamalarının kent ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu belirterek şöyle konuştu: "Üniversiteler bulundukları şehirlerin yalnızca sosyal ve kültürel hayatını değil, ekonomik gelişimini de olumlu yönde etkilemektedir. Özellikle yaz okulları sayesinde şehirde kalan veya dışarıdan gelen binlerce öğrenci; konaklama, yeme-içme, ulaşım ve kırtasiye sektörlerinde sürekli bir talep oluşturarak esnafın yaz dönemindeki durgunluğunu hafifletmektedir. Bunun yanında üniversiteler, doğrudan ve dolaylı olarak istihdam oluşturarak yerel ekonomiyi desteklemektedir."

"Yerel kalkınmaya önemli katkı"

Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak yaptıkları değerlendirmeyi de paylaşan Tanfer, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi gibi köklü yükseköğretim kurumlarının bulunduğu Erzurum'da yaz okullarının yaygın şekilde sürdürülmesi; ticaret, konaklama, yeme-içme ve hizmet sektörlerinde hareketliliği artırarak yerel ekonomiye önemli katma değer sağlayacaktır. Yaz okulları, şehir ekonomisinin canlı tutulması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır." - ERZURUM