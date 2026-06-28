Yaz Ortasında Kış Keyfi: Mereto Dağı

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin çatısı olarak gösterilen ve yaklaşık 3 bin metre rakıma sahip Mereto Dağında, kıştan kalan ve yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri nedeniyle kapanan yayla yollarını açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

İş makineleri, metrelerce yüksekliğe ulaşan kar duvarlarını aşarak ulaşımı yeniden sağlamak için yoğun mesai harcarken, ortaya çıkan görüntüler yaz mevsiminde adeta kışı yaşatıyor. Yol açma çalışmaları hem bölge halkının hem de doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Batman kent merkezinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle bunalan vatandaşlar, serinlemek için rotalarını Mereto Dağına çevirdi. Birkaç saatlik yolculuğun ardından karla buluşan ziyaretçiler, yaz ortasında kartopu oynayıp kar üzerinde vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Kimi çocuklar karın üzerinde kayarken, kimi aileler ise bu sıra dışı doğa manzarasını fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Yaz sıcağından kaçan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Mereto Dağının önümüzdeki günlerde de ziyaretçi akınına uğraması beklenirken, ekiplerin kar nedeniyle kapanan yolları tamamen ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Güneydoğu'nun zirvesinde yaşanan bu sıra dışı manzara, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaz ortasında kartopu oynadılar

Mereto Dağına gelen ziyaretçiler arasında Siirt'ten gelen öğretmen Ömer Bayram ile doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay da yer aldı. Bayram, şehirde bunaltıcı sıcaklardan kaçıp serin bir nefes almak için Mereto'yu tercih ettiklerini belirterek, "Yaz mevsiminde kar görmek ve kartopu oynamak gerçekten tarif edilemez bir duygu. Burası adeta doğal bir klima gibi" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay ise Mereto Dağının dört mevsim ayrı güzellik sunduğunu ifade ederek, "Hem karla kaplı zirveler hem de yemyeşil doğa aynı karede buluşuyor. Bu eşsiz manzara fotoğraf tutkunları için bulunmaz bir fırsat" diye konuştu. - BATMAN