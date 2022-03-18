Yazar Hakan Pütün'den "Canınız Cennete" şiir ve türkü programı - Son Dakika
Üye Girişi

Yazar Hakan Pütün'den "Canınız Cennete" şiir ve türkü programı

18.03.2022 15:37
Yazar Hakan Pütün'den "Canınız Cennete" şiir ve türkü programı

Vanlı yazar, şair, radyo ve televizyon programcısı Hakan Pütün, Van Yardım Sevenler Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelerek, "Canınız Cennete" şiir, söyleşi ve türkü programı düzenledi.

Vanlı yazar, şair, radyo ve televizyon programcısı Hakan Pütün, Van Yardım Sevenler Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelerek, "Canınız Cennete" şiir, söyleşi ve türkü programı düzenledi.

Okul idaresi ve edebiyat öğretmeni Mehtap Karakaya Çelik'in daveti üzerine Hakan Pütün, yeni çıkacak olan "Canınız Cennete" isimli kitabının adını verdiği şiir ve türkü programında öğrencilerle bir araya geldi. Yeni kitabının tamamı ile yaşanmış hikayelerden esinlenerek kurgulayıp yazdığını ifade eden Pütün, gençlere hem yeni yazdığı kitaptan hem de hayattan hikayelerden de bahsettiği söyleşi ve şiirler programında Refik Kahraman da türküleriyle eşlik etti.

Geçmişten günümüze birçok üstada, şaire ait şiir ve şiirlere ait hikayelerin ve Hakan Pütün'ün yeni çıkacak olan kitabı "Canınız Cennete" isimli kitaptan kesitlerin anlatıldığı programda, liseli gençler şiir ve hikayeleri çok beğendiklerini ifade ettiler.

Edebiyat öğretmeni Mehtap Karakaya Çelik, programın öğrenciler için çok verimli geçtiğini belirterek, "Yazarımız Hakan Pütün Beyefendiye ve Refik Kahraman'a katılımları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Program sonunda, okul adına hazırlamış katılım plaketi takdimi alan Hakan Pütün, öğrencilere kitaplarından imzalayarak hediye etti. - VAN

Yazar Hakan Pütün'den Canınız Cennete şiir ve türkü programı
Yazar Hakan Pütün'den Canınız Cennete şiir ve türkü programı
Yazar Hakan Pütün'den Canınız Cennete şiir ve türkü programı
Yazar Hakan Pütün'den Canınız Cennete şiir ve türkü programı
Yazar Hakan Pütün'den Canınız Cennete şiir ve türkü programı

YORUMLAR
500
Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor Çanakkale zaferinin 107. yılı Sivrihisar'da da kutlandı Çanakkale zaferinin 107. yılı Sivrihisar'da da kutlandı

Edebiyat, Radyo, Şiir, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yazar Hakan Pütün'den 'Canınız Cennete' şiir ve türkü programı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:10:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yazar Hakan Pütün'den "Canınız Cennete" şiir ve türkü programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement