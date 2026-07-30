Yazın enerjisi Kocaeli’nin dört bir yanına yayıldı

Kocaeli'de yaz boyunca düzenlenen etkinlikler kapsamında 2026 Yaz Spor Okulları'na 4 bin 84, "Herkes İçin Spor" programına ise bin 723 kişi başvururken, Ormanya yılın ilk altı ayında 2 milyon 326 bin 764 ziyaretçiyi ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle yaz mevsimi dolu dolu yaşanıyor. Kentin farklı noktalarında düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle vatandaşlar kendilerine uygun etkinliklerle buluşuyor. Meydanlardan parklara, spor tesislerinden kültür alanlarına kadar birçok noktada yaşanan hareketlilik; çocuklardan gençlere, ailelerden doğa tutkunlarına kadar her kesimi kapsayan geniş şehir deneyimi sunuyor.

Çocukların mutluluğu meydanlara taşınıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Çık Dışarıya Oynayalım 2026" etkinlikleri, yazın en renkli buluşmaları arasında yer alıyor. Gebze'de başlayan etkinlikler; Çayırova, Dilovası, Derince, Körfez, Başiskele, Kartepe, Darıca, Gölcük, Karamürsel ve İzmit'te çocuklarla buluşuyor. Programlarda çocuklar; atölyeler, geleneksel sokak oyunları, yarışmalar ve sahne gösterileriyle eğlenceli vakit geçiriyor. Tişört boyama, taş boyama, uçurtma yapımı, bileklik tasarımı, güneş gözlüğü süsleme ve farklı el sanatları atölyelerinde üretmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar; halat çekme, çuval yarışı, akıl ve zeka oyunlarıyla da keyifli anlar yaşıyor. Bilim gösterileri, jonglör ve sihirbaz gösterileri ile açık hava etkinlikleriyle miniklere unutulmaz yaz anlar yaşatılıyor.

Yaz akşamlarına kültür ve doğa dokunuşu

"Anne Şehir'de Yaz Akşamları" etkinlikleriyle vatandaşlar yaz boyunca müzik, kültür ve sosyal etkinliklerde bir araya gelerek keyifli vakit geçiriyor. Doğayla iç içe yaz akşamlarının adreslerinden biri olan Ormanya ise yürüyüş ve bisiklet parkurları, kamp alanları ve doğal yaşam alanlarıyla yılın ilk altı ayında 2 milyon 326 bin 764 ziyaretçiyi ağırladı. Ormanya'da düzenlenen "Gece Sineması" etkinliğinde sosyal medya oylamasıyla belirlenen "Buz Devri" filmi, 10 bini aşkın vatandaş tarafından açık havada izlenirken, animasyon gösterileri ve ikramlarla aileler unutulmaz bir yaz akşamı yaşadı.

Sporla hareketlenen şehir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla çocuklar, gençler ve yetişkinler yaz döneminde sporla buluşuyor. 2026 Yaz Spor Okulları, 4-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik gerçekleştiriliyor. Program kapsamında 12 ilçede, 10 farklı branşta, 27 tesiste ve 76 eğitmen eşliğinde eğitimler veriliyor. Basketbol, badminton, masa tenisi, atletizm, cimnastik, voleybol, yüzme, satranç, oryantiring ve kort tenisi branşlarında düzenlenen eğitimlerle çocuklar hem spor yapıyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yönelik "Herkes İçin Spor" programında ise farklı branşlarda spor faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Yaz Spor Okulları'na 4 bin 84, Herkes İçin Spor programına ise bin 723 kişi başvurdu.

Yaz dolu dolu geçiyor

"Yaz Neşesi" etkinlikleri kapsamında cuma akşamları İzmit Millet Bahçesi'nde konserler, cumartesi akşamları ise Milli İrade Meydanı'nda açık hava sineması düzenlenerek vatandaşlar kültür ve sanatla buluşturuluyor. "Kütüphanem Kocaeli" çalışmalarıyla kütüphaneler yaz boyunca öğrenme ve sosyalleşme merkezlerine dönüşürken, çeşitli atölye ve tiyatro etkinlikleri gerçekleştiriliyor. SEKA Kağıt Müzesi ile Selim Sırrı Paşa Konağı'nda düzenlenen yaz atölyeleri ve kültürel programlar da Kocaelililere yaz boyunca farklı deneyimler sunuyor.