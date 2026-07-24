Yazın Ferahlatıcı Bitki Çayı Tercihi - Son Dakika
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Yazın Ferahlatıcı Bitki Çayı Tercihi

Yazın Ferahlatıcı Bitki Çayı Tercihi
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Muş'ta yaz aylarında serinletici bitki çaylarına yönelim arttı, aktarlar talep bekliyor.

Muş'ta, kış aylarında bağışıklığı desteklemek amacıyla tercih edilen bitki çayları, yaz mevsiminde yerini serinletici özelliğiyle öne çıkan doğal karışımlara bıraktı.

Yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte bitki çayı tüketim alışkanlıkları da değişti. Vatandaşlar, ferahlamak ve günlük sıvı tüketimini desteklemek için aktarlara yöneliyor. Kış aylarında ıhlamur, adaçayı ve zencefil gibi bağışıklık destekleyici bitkiler tercih edilirken, yaz aylarında ise nane, melisa, hibiskus, tarçın, karanfil ve meyan kökü gibi soğuk tüketilebilen bitki çaylarına ilgi arttı. Yaz aylarında serinletici özelliğiyle öne çıkan bitki çayları, doğal içecek arayan vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alırken, aktarlar önümüzdeki dönemde sıcaklıkların artmasıyla birlikte talebin daha da yükselmesini bekliyor.

Muş'ta uzun yıllardır aktar olarak geçini sağlayan Melih Bingöl, özellikle sıcak havalarda doğal ve katkısız içeceklere yönelimin arttığını belirterek, vatandaşların serinletici bitki karışımlarını daha fazla tercih ettiğini ifade etti. Soğuk demleme yöntemiyle hazırlanan bitki çaylarının hem ferahlatıcı etkisi hem de su tüketimini desteklemesi nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Bingöl, farklı bitkilerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan karışımların da yaz aylarında sıkça talep edildiğini söyledi. Bingöl, "Kış aylarında genellikle kış çayları tüketerek bağışıklık sistemimizi destekleriz. Yaz aylarında da bunu yapabiliriz. Örneğin reyhan şerbeti ve meyan kökü şerbeti tüketebiliriz. Ayrıca hibiskus, tarçın ve karanfille hazırlanan karışımlar hem vücudun serin kalmasına yardımcı olur hem de bağışıklık sistemini destekleyebilir. Özellikle klima altında uzun süre kaldığımızda ya da çok terliyken klimalı ortama girdiğimizde ani sıcaklık değişimleri yaşıyoruz. Bu durum da soğuk algınlığına zemin hazırlayabiliyor. Yaz aylarında özellikle hibiskus, tarçın ve karanfili öneriyorum. Bu karışıma meyan kökü de eklenebilir. Hem serinletici özelliğe sahiptir hem de soğuk algınlığının daha hızlı atlatılmasına yardımcı olabilir. Yaşam tarzımıza da dikkat edersek, saydığım bu bitkilerin yalnızca soğuk algınlığına karşı değil, insülin direncinin dengelenmesine de destek olabileceğini söyleyebilirim. Meyan kökü, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da şerbeti yapılarak tüketilen geleneksel bir içecektir. Sokak satıcıları tarafından da sıkça satışa sunulur. Yaz aylarında bu doğal içeceğin tüketilmesini öneriyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yazın Ferahlatıcı Bitki Çayı Tercihi - Son Dakika

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