Yazın Perianal Sorunlar Artıyor! - Son Dakika
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Yazın Perianal Sorunlar Artıyor!

Yazın Perianal Sorunlar Artıyor!
16.07.2025 15:44
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Sıcak havalarda perianal bölgedeki sağlık sorunları, hijyen ve su tüketimine dikkat gerektiriyor.

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, perianal bölge yani makat çevresinde çeşitli sağlık sorunlarının daha sık görülmesine neden olabiliyor. Özellikle hemoroid, kıl dönmesi (pilonidal sinüs) ve perianal fistül gibi rahatsızlıklar bu dönemde artış gösteriyor. Uzmanlar sıcak havalarda perianal bölge ile ilgili sağlık problemlerinden korunmak için bazı önemli noktalara dikkat çekiyor. Memorial Bodrum Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Ulvi Meral, konu ile ilgili bilgi verdi ve önemli önerilerde bulundu.

Sıcak havalarla birlikte anal bölgede damarların genişlediğini belirten Memorial Bodrum Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Ulvi Meral, "Uzun süre oturmak, deniz ve havuz sonrası ıslak mayo ile kalmak, aşırı terlemek ve yeterince su içmemek, bu hastalıkların gelişimini tetikler. Ayrıca kabızlık sorunu da bu rahatsızlıkları şiddetlendirebilmektedir. Toplumda konuşulmaktan kaçınılan ancak yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen hemoroid, yazın şiddetini artırabilmektedir. Halk arasında sıkça basur olarak da anılan hemoroidler, anal kanalın veya rektumun içindeki ya da çevresindeki kan damarlarının genişlemesi ve şişmesi sonucu oluşan bir durumdur. Bu damarların genişlemesi, genellikle tuvalet sırasında zorlanma veya anüs çevresindeki kan dolaşımının baskı altında kalması nedeniyle meydana gelir. Rektal bölgede ağrı veya rahatsızlık hissi, tuvalet sırasında veya sonrasında kanama (genellikle parlak kırmızı kan), kaşıntı, şişlik ve hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Tedavisinde doktor tarafından önerilen çeşitli kremler, merhemler veya fitiller kullanılabilir ancak ilerleyen vakalarda cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Uygun hastalarda Lazer Hemoroidopeksi gibi kesi ve dikiş gerektirmeyen yöntemler uygulanmaktadır. Bu sayede hastalar kısa sürede şikayetlerinden kurtulup günlük yaşamlarına dönebilmektedir" dedi.

Bu sorunlar yazınızı zehir etmesin

"Perianal fistül de halk arasında sık görülen bir problemdir" diyen Meral, "Perianal fistül, anal fistül olarak da adlandırılan, anüs çevresindeki bölgede genellikle enfeksiyon veya inflamasyon sonrası oluşan anormal bir kanaldır. Bu kanal, anüsün iç kısmından dış deriye kadar uzanabilir. Fistül, genellikle anüs çevresindeki bir apsenin iyileşmemesi ve dışarıya doğru bir delik açarak iç ve dış yapıların birbirine bağlanması sonucunda meydana gelir. Fistülün olduğu bölgede akıntı, kaşıntı ve tahriş, şişlik ve ağrı gibi belirtiler görülebilmektedir. Perianal fistül genellikle kendiliğinden iyileşmez. Bu nedenle tıbbi müdahale gereklidir. Tedavisi kişiye özel olarak planlanır. Doktor; fistülün boyutu, yeri ve hastanın genel sağlık durumuna göre en uygun tedavi yöntemini seçer ve ileri cerrahi teknikler sayesinde kısa sürede iyileşme sağlanabilir. Eğer perianal bölgede ağrı, akıntı veya şişlik gibi belirtiler yaşıyorsanız, bir doktora başvurmak önemlidir. Erken müdahale komplikasyonları önleyebilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir" diye konuştu.

Kıl dönmesine dikkat

Sıcak havalarda kıl dönmesine dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Meral, "Plonidal sinüs yani kıl dönmesi daha çok erkeklerde görülmektedir. Pilondial sinüs, cilt altında oluşan bir boşluk veya kisttir; bu boşluk genellikle kıl, deri döküntüsü ve diğer maddelerle doludur. İltihaplanma durumunda ağrı, şişlik ve akıntı gibi semptomlara yol açabilir. Özellikle sıcak havalarda kuyruk sokumu bölgesinin aşırı terlemesi, pilondial sinüsün oluşumunu tetikleyebilir. Bu dönemde vakit kaybetmeden uzman yardımı almak önemlidir. Pilondial sinüsün tedavisi hastalığın derecesine göre değişir. Hafif durumlarda bölgenin hijyenine dikkat edilip iltihap önleyici ilaçlar ve antibiyotikler kullanılabilir. Cerrahi müdahale gerektiğinde minimal invaziv teknikler de kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Yazın perianal sorunlardan korunmak için 4 etkili yöntemi paylaşan Meral, "Hijyeninize özen gösterin, gün içinde makat bölgesini ılık suyla yıkayıp kurulayın. Islak mayo ile uzun süre kalmaktan kaçının. Bol su için, lifli beslenin. Günde 2-2,5 litre su tüketin. Lifli gıdalarla kabızlığı önleyerek hemoroid riskini azaltın. Uzun süre oturmayın. Her saat başı kısa yürüyüşler yaparak bölgeye binen baskıyı azaltın. Kendi kendinize tedavi etmeye uğraşmayın, reçetesiz kremler geçici çözüm sunabilir, ancak sorunu büyütebilir. Şikayetleriniz devam ediyorsa mutlaka proktoloji uzmanına başvurun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yazın Perianal Sorunlar Artıyor! - Son Dakika

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