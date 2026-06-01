Yazlık Ayakkabı Alırken Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yazlık Ayakkabı Alırken Dikkat!

Yazlık Ayakkabı Alırken Dikkat!
01.06.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserili tamirci, yazlık ayakkabı alırken deri tercih edilmesini ve doğru saat dilimini önerdi.

Kayseri'de ayakkabı tamirciliği yapan usta, havaların ısınmasıyla birlikte yazlık ayakkabı alacak vatandaşlara önerilerde bulundu.

Kayseri'de 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Uzboyalı, havaların ısınmasıyla beraber yazlık ayakkabı alacak vatandaşlara önerilerde bulundu. Vatandaşların ucuz diye aldıkları yazlık ayakkabıların ayakta yanma ve şişme oluşturduğunu söyleyen Uzbolayı, orijinal deri ve deri ürünlerden yapılan ayakkabıların alınmasını tavsiye etti. Saat 16.00 ve 18.00 arasında ayakların en şiş olduğu vakitte alınan ayakkabının daha rahat olduğunu dile getiren Uzbolayı, "Suni ve yapay deriler piyasaya çıktığından dolayı, insanların yazlık ayakkabı diye aldıkları ucuz ayakkabılar yapay deriden üretildiği için ayaklarda şişme ve yanma yapıyor. Bunun için vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar orijinal deri ve deri ürünlerinden yapılmış ayakkabıları tavsiye ederim. Yazlık ayakkabı alırken, ilk giydiklerinde ayakkabının rahat olanını almalarını tavsiye ederim. İnsan vücudundaki bütün sıvılar, yürüyüş yaparken veya otururken fark etmeksizin saat 16.00 ile 18.00 arasında ayaklara iniyor ve ayaklar şişiyor. Vatandaşlarımız öğlen veya belirli saatlerde ayakkabı alıyorlar. Almış oldukları ayakkabılar zaman içerisinde ayaklarını sıkıyor ve şişiriyor. Böylece ayakkabılara kabahat buluyorlar ve 'Ayakkabı ayağıma vuruyor' diyorlar. Yazlık ayakkabı alırken verebileceğim en güzel tavsiye, saat 16.00 ile 18.00 arasında, ayağın en şişkin olduğu saatlerde alınan ayakkabıların daha rahat olacağıdır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Ekonomi, Kadın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yazlık Ayakkabı Alırken Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

13:22
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:26:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Yazlık Ayakkabı Alırken Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.