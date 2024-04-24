YEDAŞ, çocuklara hediye paketleri dağıtarak yüzlerini gülümsetti - Son Dakika
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Yerel

YEDAŞ, çocuklara hediye paketleri dağıtarak yüzlerini gülümsetti

YEDAŞ, çocuklara hediye paketleri dağıtarak yüzlerini gülümsetti

Elektrik dağıtım şirketi YEDAŞ, hizmet bölgesindeki çocuklara hediye paketleri dağıtarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşattı. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerindeki çocuklar, YEDAŞ çalışanlarının sürprizi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi ve teşekkür etti.

24.04.2024 09:46
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Elektrik dağıtım şirketi YEDAŞ, hizmet bölgesindeki çocuklara hediye paketleri dağıtarak, yüzlerini gülümsetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu minik kalplerle birlikte yaşamak için harekete geçen YEDAŞ, hizmet bölgesinde yer alan Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerindeki çocuklar ile birlikte bayramı kutladı. Sahada görev yapan ekipler, araçlarında taşıdıkları hediye paketlerini, karşılaştıkları çocuklara dağıttı. Çocuklar, aldıkları hediyelerle bayram coşkusunu yaşadılar. Yapılan sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklar, YEDAŞ çalışanlarına teşekkür etti.

YEDAŞ saha ekibi, bayram kapsamında sahada görev yaptıkları esnada gördükleri çocuklara sürpriz olarak dağıttığı hediyelerle çocukların coşkusuna ortak oldu. Samsun'dan başlayarak Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerine uzanan bu sürpriz, çocukları gülümsetirken, saha ekibi; bunun büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Ekipler, geleceğin teminatı olan çocukların her zaman yanlarında olacaklarını ve elektrik dağıtım şirketi olarak temel sorumluluklarının yanı sıra toplumsal konularda da aktif rol almaya devam edeceklerini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel YEDAŞ, çocuklara hediye paketleri dağıtarak yüzlerini gülümsetti - Son Dakika

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