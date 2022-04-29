YEDEP'TE başvuru tarihi 13 Mayıs'a uzatıldı - Son Dakika
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YEDEP'TE başvuru tarihi 13 Mayıs'a uzatıldı

29.04.2022 09:44
YEDEP'TE başvuru tarihi 13 Mayıs'a uzatıldı

Yerel Destek Programı (YEDEP) çerçevesinde proje destek başvuruları için son tarih 13 Mayıs'a uzatıldı.

Yerel Destek Programı (YEDEP) çerçevesinde proje destek başvuruları için son tarih 13 Mayıs'a uzatıldı.

Kocaeli Kent Konseyi'nin, sivil toplum kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı'na (YEDEP) 5 milyonluk bir bütçe ile destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyle ilgili bilgilendirme toplantılarını İzmit ve Gebze Sivil Toplum Merkezlerinde tamamladı. 1 Nisan tarihi itibariyle proje başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 29 Nisan olarak açıklanan proje destek başvuruları, gelen talepler doğrultusunda 13 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

YEDEP Programı çerçevesinde; Doğa Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Sosyal İçerme, Gençlik, Aile ve Kadın ile Afet Yönetimi konu başlıklarında Sivil Toplum kuruluşları tarafından uygulanacak 100 projeye 30 bin TL ile 50 bin TL arasında hibe desteği verilecek. STK'lar hazırlayacakları proje başvurularını 13 Mayıs saat 17.30'a kadar YEDEP başvuru portalı üzerinden online olarak yapmaya devam edebilecek. - KOCAELİ

YEDEP'TE başvuru tarihi 13 Mayıs'a uzatıldı
YEDEP'TE başvuru tarihi 13 Mayıs'a uzatıldı
YEDEP'TE başvuru tarihi 13 Mayıs'a uzatıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Kocaeli, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel YEDEP'TE başvuru tarihi 13 Mayıs'a uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: YEDEP'TE başvuru tarihi 13 Mayıs'a uzatıldı - Son Dakika
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