Yemen ordusu operasyonlarda yaklaşık 500 Husi unsurunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Yemen ordusu operasyonlarda yaklaşık 500 Husi unsurunu etkisiz hale getirdi

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Yemen ordusu, dünden bu yana Yemen Şafağı Operasyonu'nda Husilere ait hedeflere bin 272 saldırı düzenlediğini duyurdu. Operasyonlarda yaklaşık 500 Husi unsuru etkisiz hale getirilirken, 169 askeri araç, teçhizat ve ağır silah imha edildi veya kullanılamaz hale getirildi.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, dünden bu yana Husi hedeflerine yönelik bin 272 saldırı gerçekleştirildiği bildirilerek, "Bu operasyonlar sonucunda Husilerin saha komutanlarından ve unsurlarından yaklaşık 500 kişi etkisiz hale getirilmiş; toplam 169 askeri araç, teçhizat ve ağır silah imha edilmiş veya kullanılamaz duruma getirilmiştir" denildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, dünden bu yana "Yemen Şafağı Operasyonu" çerçevesinde Husilere ait askeri hedeflere bin 272 saldırı düzenlediklerini duyurdu. En-Nezzili, "Bu operasyonlar sonucunda Husilerin saha komutanlarından ve unsurlarından yaklaşık 500 kişi etkisiz hale getirilmiş; toplam 169 askeri araç, teçhizat ve ağır silah imha edilmiş veya kullanılamaz duruma getirilmiştir" dedi. Cevf cephesinde ilerleme kaydedilerek bazı mevzilerin geri alındığını, Taiz, Marib ve el-Beyda ile kuzey, güney ve güneybatı cephelerinde ise savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu desteğiyle operasyonların sürdüğünü ifade eden en-Nezzili, "Görevlerimizi kararlılıkla sürdürürken, sivillerin ve sivil unsurların korunması için gerekli tüm önlemler alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Husiler: "Suudi Arabistan dünden bu yana 75 saldırı düzenledi"

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise, Suudi Arabistan'ın dünden bu yana Sada, Taiz, Amran, İb, Zemar, Lahic, Hudeyde ve Cevf vilayetlerini hedef alan 75 saldırı düzenlediğini belirterek, "Hamis Muşayt ile Taif üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarıyla düzenlenen hava bombardımanları ve Cizan'dan gerçekleştirilen füze saldırıları sonucunda sivillerden ölen ve yaralananlar olmuştur. Askeri gerilimin tırmanmasından bu yana kontrolümüzdeki bölgelere yönelik Suudi saldırılarının toplam sayısı 3 bin 830'a ulaşmıştır" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan: "Güney bölgesine fırlatılan 1 füze ve 1 İHA imha edildi"

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine fırlattığı 1 balistik füze ile 1 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA
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